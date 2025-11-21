Спорт
00:02, 21 ноября 2025Спорт

Тренер Нурмагомедова и Махачева ответил на вопрос о сравнении двух бойцов

Хавьер Мендес: Не стоит сравнивать Нурмагомедова и Махачева, они разные бойцы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, ответил на вопрос о сравнении двух российских бойцов. Его цитирует Odds.ru.

Мендес прокомментировал сравнения Нурмагомедова и Махачева после того, как Ислам завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) во второй весовой категории, чего не удалось Хабибу. «С моей точки зрения, сравнивать их не стоит, потому что они разные бойцы. И они сражаются по-разному», — заявил тренер.

Ранее Мендес назвал условие завершения карьеры 34-летним Махачевым. По словам специалиста, это может произойти, если российский боец не сможет доминировать в полусреднем весе UFC.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. До этого россиянин становился чемпионом организации в легком весе. В данный момент он идет на серии из 16 побед подряд.

