13:46, 21 ноября 2025Экономика

Установлены причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Неверные проектные решения стали причиной прорыва дамбы в Орске в 2024 году
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: РИА Новости

Ростехнадзор установил причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Западно-Уральского управления ведомства.

Причинами оказались неверные проектные решения, неточный прогноз половодья, ненадлежащая организация работ по подготовке Ириклинского водохранилища к приему паводковых вод и несоблюдение обязательных требований законодательства.

Собранные материалы будут направлены в прокуратуру. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации города Орска будет привлечено к ответственности по статье 9.2 Кодекса административных правонарушениях («нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений»).

Орск весной 2024 года пережил мощное наводнение, последствия которого усугубились из-за прорыва городской дамбы стоимостью почти миллиард рублей. В зоне затопления оказались не только десятки тысяч домов в самом городе, но и другие населенные пункты Оренбуржья. Подвалы некоторых домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья.

Глава компании, возводившей защитное сооружение, заявил, что в прорыве дамбы виноваты грызуны, прорывшие под ней норы. Всего из-за наводнения в городе были затоплены более четырех тысяч домов.

