13:50, 23 ноября 2025Спорт

Акинфеев высказался о тяжелой болезни бывшего футболиста сборной Алдонина

Вратарь ЦСКА Акинфеев: Знаю Алдонина всю жизнь, он настоящий боец
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о тяжелой болезни своего бывшего одноклубника Евгения Алдонина. Голкипер поделился мнением в своем Telegram-канале.

«Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находятся Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь и знаю, что он настоящий боец. Женя, мы с тобой», — написал Акинфеев.

Алдонин играл за ЦСКА вместе с Акинфеевым в период с с 2004 по 2013 год. Вместе с командой полузащитник дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА. Кроме того, Алдонин и Акинфеев вместе защищали цвета сборной России.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин оценил шансы Алдонина излечиться от диагностированного у него рака желудка. Специалист отметил, что операция может оказаться успешной, а ее исход зависит от расположения и размера опухоли.

О диагностированном у 45-летнего Алдонина тяжелом заболевании стало известно 22 ноября. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение и призвали помочь ему и его семье материально.

