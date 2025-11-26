Жене бывшего принца Эндрю придется жить в коровнике после изгнания из особняка в Виндзоре

Супруга бывшего принца Эндрю Сара Фергюсон переедет в коровник

Жене бывшего принца Эндрю Саре Фергюсон, жившей в особняке Роял Лодж возле Виндзорского замка, придется искать новое жилье. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Эндрю, лишенный титула, освободит особняк в Виндзоре и переедет в Сандрингемский дворец. Его супругу также ждет изгнание, однако последовать за бывшим мужем она не может. Источники, близкие к британской королевской семье, утверждают, что, вероятнее всего, о Саре Фергюсон позаботится одна из дочерей.

Один из рассматриваемых вариантов — переезд в особняк дочери, принцессы Беатрисы, которая якобы уже переоборудовала для матери постройку, в прошлом использовавшуюся в качестве коровника. Также Сара Фергюсон может переехать в Португалию, где живет ее другая дочь — принцесса Евгения.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Многие считали, что тем самым он фактически признал вину.

В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю, и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.