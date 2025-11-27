Россия
16:00, 27 ноября 2025

Стало известно об одной детали в поведении Усольцевой за несколько дней до пропажи

Сотрудница Усольцевой Фурштейн заявила о резкой смене настроения перед пропажей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Irina Usoltseva / VKontakte

Дарья Фурштейн, SMM-менеджер Ирины Усольцевой, рассказала об одной детали в поведении женщины за несколько дней до пропажи. Об этом сообщает aif.ru.

По словам сотрудницы, она работала с Ириной с августа. Усольцева всегда была активной и счастливой, однако за несколько дней до похода она стала подавленной и уставшей.

При этом 25 сентября Усольцева сообщила Дарье, что если не появятся новые клиенты, то им придется прекратить сотрудничество.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, они отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, останки россиян не могут найти из-за погодных условий или обитающих в этом районе тайги диких животных. Кроме того, существует версия, что семья может быть жива.

Ранее сообщалось, что у предпринимателя Сергея Усольцева были проблемы в бизнесе — в частности, у компании имелись долги.

Позднее стало известно, что при обыске в машине, оставленной на месте начала похода, обнаружили пакеты, женскую сумку, детское кресло и 300 тысяч рублей наличными, что могло свидетельствовать о намерении россиян вернуться к транспортному средству.

Следов пропавшей семьи до сих пор не нашли.

    Все новости