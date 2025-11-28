Экономика
Бурный спрос россиян на один вид машин объяснили

Аналитик Мелюх: Бурный спрос россиян на гибриды обусловлен грядущим ростом утиля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Рекордный рост спроса россиян на подключаемые гибридные автомобили (PHEV), который был зафиксирован на внутреннем рынке в октябре 2025 года, во многом обусловлен новостями о грядущем повышении утильсбора на относительно мощные иномарки. Об этом заявил глава «Авилон Электро» Сергей Мелюх, его слова приводит «Автостат».

За отчетный период в России было реализовано в общей сложности 6294 подобного рода новых транспортных средств. Достигнутый результат оказался рекордным за всю историю статистических наблюдений.

Мелюх отметил, что новая методика расчета утильсбора, разработанная Минпромторгом, затронет почти все гибриды. На этом фоне, пояснил аналитик, россияне решили перестраховаться и успеть приобрести подобные автомобили, пока цены на них существенно не выросли.

При ввозе автомобилей китайского бренда Li импортерам с декабря придется доплачивать свыше миллиона рублей. Подобная же динамика будет фиксироваться и в случае с другими популярными у россиян подключаемыми гибридами. Все это неизбежно приведет к резкому увеличению конечной розничной стоимости такого рода транспортных средств в стране, констатировал эксперт.

Подготовленные Минпромторгом изменения методики расчета утильсбора на иномарки категории М1 вступят в силу с 1 декабря. Изначально планировалось, что нововведения начнут действовать с ноября, однако после многочисленных просьб участников рынка сроки сдвинули на месяц. Главными пострадавшими в результате нововведений окажутся иномарки с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил.

Под ударом, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, окажется ряд востребованных у граждан моделей, включая BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe. Вилку подорожания при ввозе в Россию мощных иномарок основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. При таком раскладе, предупредил он, в прошлое уйдут многие популярные модели, в том числе Toyota Camry и Toyota RAV4.

