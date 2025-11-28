ЦБ изменил курс доллара в России

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 78,23 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Снижение оказалось символическим. Котировки американской валюты до 1 декабря включительно составят примерно 78,23 рубля. Для сравнения в пятницу, 28 ноября, официальный курс доллара составлял 78,25 рубля. Таким образом, ЦБ понизил котировки на 2 копейки. Курс евро также остался почти без изменений. Котировки европейской валюты регулятор повысил примерно на 3 копейки — с 90,79 до 90,82 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, сохранили на отметке в 11,02 рубля.

Ряд экспертов в России называют нынешний рубль излишне крепким. Для такого соотношения сил в валютной паре с долларом, по их мнению, нет фундаментальных предпосылок. Более того, продолжающееся снижение мировых цен на основные виды экспортной российской продукции, включая нефть, в теории должно было оказывать противоположное влияние на курс рубля, отмечала старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко.

Подобный фактор, подчеркивала она, обычно приводит к резкому ослаблению российской валюты, однако в реальности происходит обратное. В ЦБ называли нынешние котировки рубля свидетельством реального баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. В условиях снижающегося импорта интерес к иностранной валюте, поясняли в регуляторе, продолжает падать, что способствует укреплению позиций российской валюты.

Подобный расклад, утверждал глава ВТБ Андрей Костин, в итоге оказывается не в пользу отечественных экспортеров, которые в результате недополучают заметную часть прибыли с продаж. Это, в свою очередь, негативным образом влияет на поступления в федеральный бюджет, столкнувшийся с проблемой стремительного увеличения дефицита на фоне роста военных расходов. Оптимальным вариантом для российских экспортеров, отмечал Костин, стал бы коридор в 90-100 рублей за доллар. При реализации такого сценария, пояснял глава банка, многие проблемные отрасли смогли бы рассчитывать на дополнительную господдержку, а крупные инфраструктурные проекты — на дофинансирование из госказны. Нынешний же курс рубля Костин назвал вредным для российской экономики.