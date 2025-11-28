Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:08, 28 ноября 2025Экономика

ЦБ изменил курс доллара в России

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 78,23 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Снижение оказалось символическим. Котировки американской валюты до 1 декабря включительно составят примерно 78,23 рубля. Для сравнения в пятницу, 28 ноября, официальный курс доллара составлял 78,25 рубля. Таким образом, ЦБ понизил котировки на 2 копейки. Курс евро также остался почти без изменений. Котировки европейской валюты регулятор повысил примерно на 3 копейки — с 90,79 до 90,82 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, сохранили на отметке в 11,02 рубля.

Ряд экспертов в России называют нынешний рубль излишне крепким. Для такого соотношения сил в валютной паре с долларом, по их мнению, нет фундаментальных предпосылок. Более того, продолжающееся снижение мировых цен на основные виды экспортной российской продукции, включая нефть, в теории должно было оказывать противоположное влияние на курс рубля, отмечала старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко.

Материалы по теме:
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
11 сентября 2025
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025

Подобный фактор, подчеркивала она, обычно приводит к резкому ослаблению российской валюты, однако в реальности происходит обратное. В ЦБ называли нынешние котировки рубля свидетельством реального баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. В условиях снижающегося импорта интерес к иностранной валюте, поясняли в регуляторе, продолжает падать, что способствует укреплению позиций российской валюты.

Подобный расклад, утверждал глава ВТБ Андрей Костин, в итоге оказывается не в пользу отечественных экспортеров, которые в результате недополучают заметную часть прибыли с продаж. Это, в свою очередь, негативным образом влияет на поступления в федеральный бюджет, столкнувшийся с проблемой стремительного увеличения дефицита на фоне роста военных расходов. Оптимальным вариантом для российских экспортеров, отмечал Костин, стал бы коридор в 90-100 рублей за доллар. При реализации такого сценария, пояснял глава банка, многие проблемные отрасли смогли бы рассчитывать на дополнительную господдержку, а крупные инфраструктурные проекты — на дофинансирование из госказны. Нынешний же курс рубля Костин назвал вредным для российской экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не связано с деталями сделки». США по просьбе Евросоюза убрали один пункт о будущем Украины. Чем это грозит России?

    Находящегося на СВО бойца лишили российского гражданства из-за ошибки многолетней давности

    Раскрыты подробности задержания хозяйки российских рехабов для трудных подростков

    Раскрыт самый дорогой смартфон Samsung

    Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp и пригрозил ему блокировкой

    В Кремле раскрыли участников переговоров по Украине

    Моргенштерн запретил флаг Украины на концертах

    Совладельца конкурса «Мисс Вселенная» обвинили в торговле наркотиками и оружием

    Туристы расправились с мышью в номере отеля ради бесплатного проживания

    Мигранты из Петербурга превратили завод в лофт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости