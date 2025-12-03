«Прогнозы не оправдались». В 2023 году Буданов грозился вернуть Крым и выпить кофе в Ялте. Зачем он давал невыполнимое обещание?

На Украине обещавшего выпить кофе в Крыму Буданова обвинили во лжи

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) летом 2023 года обещал выпить кофе в Крыму, но его «прогнозы» не оправдались.

Как заявила «Украинская правда» («УП»), его обещание говорит о систематической лжи представителей Киева. Издание отметило, что после начала специальной военной операции России первыми взаимодействовать с украинским обществом начали советник главы офиса президента (ОП) Михаил Подоляк и являвшийся тогда внештатным советником ОП Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам собеседника «УП», президент Украины Владимир Зеленский ценил их за самостоятельную подготовку к брифингам и эфирам. Этих политических деятелей не контролировали, они говорили то, что считали нужным. Это привело к росту их популярности: они начали конкурировать и «наперегонки продуцировать» новости, завышая военные возможности Украины, подчеркнул источник.

Кирилл Буданов Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Позже к числу «позитивных» для украинцев спикеров присоединились Буданов и занимавший тогда пост министра обороны страны Алексей Резников, говоривший в 2023 году о контрнаступлении и якобы успехах Вооруженных сил Украины.

По мнению собеседника «УП», все эти лица могли верить в свои слова, неосознанно подрывая авторитет пустыми обещаниями. Он обратил внимание, что ложь украинских спикеров «приобрела такие масштабы, что о ней публично заговорили в самых высоких властных и военных кабинетах».

На орбиту «позитивных» спикеров от власти вышла новая звезда — руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов с «кофе в Крыму» (...) Прогнозы не оправдались, а ожидания у общества явно были «перегреты» «Украинская правда»

В России отреагировали на обещание Буданова выпить кофе в Крыму

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что глава украинского ГУР сможет выпить кофе в Крыму только после того, как отсидит в тюрьме.

Для того чтобы господин Буданов мог выпить в Крыму кофе, он должен пройти все этапы судебной ответственности. Суд установит, какая его вина в организации террористических действий в отношении наших граждан. Мы помним это все. Отсидит в тюрьме по закону. Потом, наверное, сможет кофе попить. Если его пустят в Крым, конечно Алексей Чепа депутат Госдумы

Арестович также собирался пить кофе в Крыму

Ранее Арестович рассказал, под каким лозунгом в начале конфликта хотел выпить кофе в Крыму.

Он заявил, что никогда не был настроен «антироссийски» и «антирусски», и верил, что на Украине возможна свобода. По словам политического деятеля, «когда свободу заменили «мовой», начали запрещать все российское, то ему быстро объяснили, что «он не такой». После этого экс-советнику «пришлось сделать свой выбор».

Поэтому я честно хотел попить кофе в Крыму за свободную Украину. А за «мовную» Украину я не хочу пить кофе даже в Киеве

Алексей Арестович экс-советник ОП Украины

Михаил Подоляк Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Подоляк давал аналогичное обещание

28 ноября 2022 года Подоляк заявил, что через полгода выйдет в эфир с набережной Ялты, порассуждает, каким будет Крым, а также выпьет кофе в крымском городе.

В начале апреля 2023 года политик изменил свой прогноз. Он предположил, что украинцы «будут находиться» в регионе через пять-семь месяцев.

В июне 2025 года военный блогер Борис Рожин, комментируя взятие Вооруженными силами России населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике, сыронизировал над заявлениями Подоляка.