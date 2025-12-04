Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:29, 4 декабря 2025Мир

Путин объяснил желание Трампа помирить Россию и Украину

Путин: Интересы США определяют желание Трампа мирить Россию и Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Национальные интересы Соединенных Штатов в том числе определяют желание президента страны Дональда Трампа прилагать большие усилия на мирном треке России и Украины, заявил российский лидер Владимир Путин. Он дал интервью в эфире телеканала India Today в Нью-Дели, где находится с официальным визитом.

«У США могут быть разные причины. Гуманитарные — лично для Трампа», — сказал он, объяснив приоритеты главы Белого дома «положить конец боевым действиям и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы».

По словам президента, у его американского коллеги присутствуют и «экономические мотивы» — в частности, в энергетической сфере.

Ранее в Москве прошел российско-американский мирный саммит по Украине.

Стороны отобедали в мишленовском ресторане, американцам показали Грановитую палату Кремля, и переговоры начались. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал дату проведения переговоров «важным днем».

4 декабря Путин прилетел в Индию с официальным визитом, который продлится два дня. Моди лично встретил Путина, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok