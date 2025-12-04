Путин объяснил желание Трампа помирить Россию и Украину

Путин: Интересы США определяют желание Трампа мирить Россию и Украину

Национальные интересы Соединенных Штатов в том числе определяют желание президента страны Дональда Трампа прилагать большие усилия на мирном треке России и Украины, заявил российский лидер Владимир Путин. Он дал интервью в эфире телеканала India Today в Нью-Дели, где находится с официальным визитом.

«У США могут быть разные причины. Гуманитарные — лично для Трампа», — сказал он, объяснив приоритеты главы Белого дома «положить конец боевым действиям и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы».

По словам президента, у его американского коллеги присутствуют и «экономические мотивы» — в частности, в энергетической сфере.

Ранее в Москве прошел российско-американский мирный саммит по Украине.

Стороны отобедали в мишленовском ресторане, американцам показали Грановитую палату Кремля, и переговоры начались. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал дату проведения переговоров «важным днем».

4 декабря Путин прилетел в Индию с официальным визитом, который продлится два дня. Моди лично встретил Путина, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».