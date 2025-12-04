Реклама

Из жизни
07:00, 4 декабря 2025Из жизни

Самую красивую девушку мира засудят за рассказ о скандале на «Мисс Вселенной»

Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» подали в суд на победительницу Фатиму Бош
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Организаторы международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» подали в суд на победительницу. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Представительницу Мексики Фатиму Бош, которую в финале конкурса признали самой красивой девушкой мира, обвиняют в клевете. Поводом для этого стал ее рассказ о скандале на одном из мероприятий конкурса «Мисс Вселенная».

4 ноября на нее накричал вице-президент тайского отделения «Мисс Вселенная» Нават Итсарагрисил. Он обвинил девушку в том, что она пропустила обязательные мероприятия и не опубликовала в соцсетях спонсорские фотографии. Бош пыталась объясниться, но Нават Итсарагрисил перебил ее и назвал дурой. Девушка покинула зал в слезах.

Организаторы конкурса утверждают, что Нават Итсарагрисил не использовал слово «дура», однако Бош продолжала рассказывать об этом случае в интервью, не выступала с опровержением и не пыталась извиниться. 12 ноября Нават Итсарагрисил написал заявление в полицию и сообщил, что девушка его оклеветала. Теперь юристы организации подготовили судебный иск.

21 ноября Фатима Бош победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

