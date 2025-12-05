Реклама

Россия
12:48, 5 декабря 2025Россия

Работу ВС России в зоне СВО оценили словами «научились воевать»

Военкор Кукушкин: ВСУ сильно отстают от ВС РФ в использовании БПЛА
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Работу Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине оценили словами «научились воевать». Такое заявление в беседе с «Царьградом» сделал военный корреспондент добровольческого корпуса Министерства обороны России Павел Кукушкин.

По его словам, сейчас Российская армия сильно превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в одном важном показателе — использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он указал, что российские операторы дронов сильно выросли в профессиональном плане, чего не сказать о противнике.

«[ВСУ] отстают и по дальности применения, и по точности, и по эффективности применения. Сами ВСУ признают, что наши операторы БПЛА за счет дронов на оптоволокне достигают порядка 80 процентов эффективности. В отличие от 30-50-процентной эффективности их операторов», — порассуждал он, отметив, что украинская сторона склонна занижать успехи россиян, поэтому в действительности у армии РФ дела могут быть еще лучше.

Военкор уточнил, что ВС РФ активно используют дроны на покровском и волчанском направлениях. Вражеские солдаты здесь фактически добиваются при помощи БПЛА по одному. Кукушкин пояснил, что здесь используется новая тактика формирования котлов, которая включает в себя возросшую эффективность применения новых дронов, создание новых подразделений, работу спецназа БПЛА и другое.

Поэтому мы научились воевать, можно так сказать… При использовании тактики сдавливания удавки, тактики полуохвата, как в Покровске, при которой остается узкое горлышко, противник, когда он пытается выйти, становится легкой добычей для наших операторов БПЛА и артиллеристов

Павел Кукушкинвоенкор

Ранее командир штурмового отряда ВС России Владимир Ходыкин сообщил, что российские бойцы зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск, устроив хаос в их рядах.

