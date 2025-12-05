Реклама

17:49, 5 декабря 2025Путешествия

Раскрыты подробности о состоянии напарника не выжившей на пике Победы Наговициной

Напарник не выжившей на пике Победы альпинистки Наговициной смог восстановиться
Алина Черненко

Фото: Юрий Куйдин / РИА Новости

Напарник российской альпинистки Натальи Наговициной, не выжившей во время восхождения на пик Победы в Киргизии, смог восстановиться. Подробности о его состоянии раскрыл в беседе с kp.ru председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинистов России Александр Яковенко.

Собеседник издания отметил, что он продолжает общаться с Романом Мокринским, который шел в одной связке с Наговициной и сильно отморозил пальцы. Сейчас руки альпиниста полностью восстановились, и он вышел на работу.

«Что касается внутренних переживаний, здесь другой разговор. Я не знаю, кто и в чем его обвинял, но лишнего было много. Вопрос очень неоднозначный, с принятым решением ему жить, но другого выбора у него действительно не было», — подчеркнул Яковенко, добавив, что он отслеживал всю хронологию спасательной операции и считает спасение Мокринского чудом.

Как пишет источник, после трагедии с Наговициной ее напарник оказался в центре внимания. Некоторые люди приняли мужчину за гида и обвинили его в том, что он оставил альпинистку на произвол судьбы. Другие же полагали, что Мокринский сделал все возможное, чтобы ее спасти.

Позже выяснилось, что Мокринский — не гид, а участник экспедиции, как и Наговицина. Именно он помог женщине спуститься на 50-70 метров ниже, к валуну, с которого машущую рукой альпинистку снял дрон.

Ранее друг Наговициной Руслан Колунин заявил, что перед кончиной она могла оставить записку. Возможно, через год, когда кто-то доберется до палатки, удастся узнать ее содержимое, предположил мужчина.

Федерация альпинизма России отказалась подтвердить кончину Наговициной на семитысячнике. 47-летнюю женщину, которая сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины, признали без вести пропавшей.

