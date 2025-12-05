Раскрыты подробности о состоянии напарника не выжившей на пике Победы Наговициной

Напарник не выжившей на пике Победы альпинистки Наговициной смог восстановиться

Напарник российской альпинистки Натальи Наговициной, не выжившей во время восхождения на пик Победы в Киргизии, смог восстановиться. Подробности о его состоянии раскрыл в беседе с kp.ru председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинистов России Александр Яковенко.

Собеседник издания отметил, что он продолжает общаться с Романом Мокринским, который шел в одной связке с Наговициной и сильно отморозил пальцы. Сейчас руки альпиниста полностью восстановились, и он вышел на работу.

«Что касается внутренних переживаний, здесь другой разговор. Я не знаю, кто и в чем его обвинял, но лишнего было много. Вопрос очень неоднозначный, с принятым решением ему жить, но другого выбора у него действительно не было», — подчеркнул Яковенко, добавив, что он отслеживал всю хронологию спасательной операции и считает спасение Мокринского чудом.

Как пишет источник, после трагедии с Наговициной ее напарник оказался в центре внимания. Некоторые люди приняли мужчину за гида и обвинили его в том, что он оставил альпинистку на произвол судьбы. Другие же полагали, что Мокринский сделал все возможное, чтобы ее спасти.

Позже выяснилось, что Мокринский — не гид, а участник экспедиции, как и Наговицина. Именно он помог женщине спуститься на 50-70 метров ниже, к валуну, с которого машущую рукой альпинистку снял дрон.

Ранее друг Наговициной Руслан Колунин заявил, что перед кончиной она могла оставить записку. Возможно, через год, когда кто-то доберется до палатки, удастся узнать ее содержимое, предположил мужчина.

Федерация альпинизма России отказалась подтвердить кончину Наговициной на семитысячнике. 47-летнюю женщину, которая сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины, признали без вести пропавшей.

