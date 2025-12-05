Реклама

Экономика
12:54, 5 декабря 2025

Перспективы замедления роста цен в России оценили

Новак: Годовая инфляция в России замедлится примерно до 6 % к концу декабря
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

К концу декабря, согласно ожиданиям правительства, годовые темпы роста потребительских цен замедлятся примерно до 6 процентов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Нынешние темпы замедления инфляции в стране замглавы правительства назвал быстрыми. За последнюю неделю, напомнил Новак, динамика составила 0,04 процента, что свидетельствует о постепенной стабилизации ценовой ситуации в России. «На конец года мы ожидаем, что уровень инфляции составит от 6 процентов, может быть, чуть выше», — констатировал Новак.

Он добавил, что в настоящее время российская экономика на этапе снижения инфляции. «Посмотрим, как будет в декабре месяце», — заключил вице-премьер.

По состоянию на 1 декабря, согласно оценке Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 6,61 процента. Президент страны Владимир Путин не исключил, что к концу года темпы роста потребительских цен опустятся в район 6 процентов. Несмотря на оптимистичные прогнозы властей, ряд экспертов предупреждает, что сбрасывать со счетов риски очередного разгона цен не стоит.

Декабрь, напоминают аналитики, традиционно считается месяцем скачка инфляции. Пиковый же разгон цен, спрогнозировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, придется на начало следующего года. Подобные риски, предупредил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, с большой долей вероятности помешают регулятору перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. К концу года, считает он, ключевая ставка вряд ли опустится ниже 16 процентов.

