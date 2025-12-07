МИД России сообщил, что ЕС потерял 1,6 трлн евро от антироссийских санкций

Экономика Европейского союза (ЕС) потеряла от антироссийских санкций до 1,6 триллиона евро. Об этом сообщили в МИД России.

Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 триллионов евро МИД России

В МИД также подчеркнули, что Россия выступает против подобных мер как инструмента внешней политики, указав, что они дестабилизируют мировую экономику.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Общее количество ограничений, по последним подсчетам, превысило 30 тысяч. В частности Евросоюз принял 19 пакетов санкций.

Европейская страна лишилась свыше половины экспорта в Россию из-за санкций

Санкции Евросоюза в значительной степени ударили по экспорту Италии в Россию. Об этом заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.

За последние несколько лет страна лишилась порядка 60 процентов экспорта в Россию, если сравнивать с досанкционными временами. Несмотря на все трудности, многие итальянские компании остались работать на российском рынке, отметил бизнесмен.

Тяжелое (сотрудничество — прим. «Ленты.ру»), но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают Витторио Торрембини глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ

Для возвращения итальянского экспорта в России к досанкционным показателям, добавил Торрембини, может понадобиться много лет. Местные компании не могут позволить себе полностью потерять российский рынок сбыта, так как он позволяет им зарабатывать «большие деньги». На этом фоне он выразил надежду, что обеим странам в среднесрочной перспективе удастся восстановить экономические связи.

G7 рассматривает новые способы ограничить поставки российской нефти

Страны «Группы семи» и Европейский союз ведут переговоры о замене потолка цен на российскую нефть полным запретом на морские перевозки. Такие шаги должны еще сильнее сократить нефтяные доходы России.

Как отмечает Reuters, в настоящее время Москва экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном в Индию и Китай, используя западные судоходные компании. Если упомянутый запрет начнет действовать, то этой торговле будет положен конец.

Остальные две трети экспортируемой российской нефти перевозятся так называемым «теневым флотом» из сотен танкеров, курсирующих вне западного контроля. Запрет на морские перевозки, который может быть включен в следующий пакет санкций, вынудит Москву нарастить этот флот.

В настоящее время британские и американские официальные лица продвигают эту идею на технических встречах G7. Однако окончательное решение будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента США Дональда Трампа.