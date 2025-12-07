Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:43, 7 декабря 2025Экономика

«Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

МИД России сообщил, что ЕС потерял 1,6 трлн евро от антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Экономика Европейского союза (ЕС) потеряла от антироссийских санкций до 1,6 триллиона евро. Об этом сообщили в МИД России.

Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 триллионов евро

МИД России

В МИД также подчеркнули, что Россия выступает против подобных мер как инструмента внешней политики, указав, что они дестабилизируют мировую экономику.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Общее количество ограничений, по последним подсчетам, превысило 30 тысяч. В частности Евросоюз принял 19 пакетов санкций.

Материалы по теме:
«Послаблений ждать не стоит» Евросоюз и США снова ужесточили антироссийские санкции. Как на это ответит Россия?
«Послаблений ждать не стоит»Евросоюз и США снова ужесточили антироссийские санкции. Как на это ответит Россия?
29 октября 2025
«Они предлагают тупиковый вариант» Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
«Они предлагают тупиковый вариант»Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
24 ноября 2025

Европейская страна лишилась свыше половины экспорта в Россию из-за санкций

Санкции Евросоюза в значительной степени ударили по экспорту Италии в Россию. Об этом заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.

За последние несколько лет страна лишилась порядка 60 процентов экспорта в Россию, если сравнивать с досанкционными временами. Несмотря на все трудности, многие итальянские компании остались работать на российском рынке, отметил бизнесмен.

Тяжелое (сотрудничество — прим. «Ленты.ру»), но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают

Витторио Торрембиниглава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ

Для возвращения итальянского экспорта в России к досанкционным показателям, добавил Торрембини, может понадобиться много лет. Местные компании не могут позволить себе полностью потерять российский рынок сбыта, так как он позволяет им зарабатывать «большие деньги». На этом фоне он выразил надежду, что обеим странам в среднесрочной перспективе удастся восстановить экономические связи.

Материалы по теме:
«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло» Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?
«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло»Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?
19 сентября 2025
«Мы наживаем врага в лице России» Откуда взялось украинское лобби в Канаде и как ему удается продвигать русофобскую политику?
«Мы наживаем врага в лице России»Откуда взялось украинское лобби в Канаде и как ему удается продвигать русофобскую политику?
27 октября 2025

G7 рассматривает новые способы ограничить поставки российской нефти

Страны «Группы семи» и Европейский союз ведут переговоры о замене потолка цен на российскую нефть полным запретом на морские перевозки. Такие шаги должны еще сильнее сократить нефтяные доходы России.

Как отмечает Reuters, в настоящее время Москва экспортирует более трети своей нефти западными танкерами, в основном в Индию и Китай, используя западные судоходные компании. Если упомянутый запрет начнет действовать, то этой торговле будет положен конец.

Остальные две трети экспортируемой российской нефти перевозятся так называемым «теневым флотом» из сотен танкеров, курсирующих вне западного контроля. Запрет на морские перевозки, который может быть включен в следующий пакет санкций, вынудит Москву нарастить этот флот.

В настоящее время британские и американские официальные лица продвигают эту идею на технических встречах G7. Однако окончательное решение будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наносят тяжелый урон». В МИД России оценили потери Евросоюза от антироссийских санкций

    В России сообщили об индексации одного вида пенсий

    В США оценили вероятность отправки войск на Украину

    На Западе заявили о лжи про Россию

    В США увидели признаки основания Трампом своей династии

    В США назвали две ключевые темы для урегулирования на Украине

    Жители двух российских городов сообщили о серии взрывов и работе ПВО

    Постпред США при НАТО заявил о близости мира на Украине

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 255 тысяч

    В Кременчуге произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok