Экономика
17:58, 8 декабря 2025

Регионы России начали тратить больше денег на дорожные камеры

«Ведомости»: Траты регионов на дорожные камеры выросли в 2,6 раза
Светлана Ходос

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В период с января по ноябрь 2025 года региональные власти в России в 2,6 раза увеличили траты на покупку услуг мониторинга дорожного движения при помощи комплексов автоматической фотовидеофиксации. Всего за 11 месяцев на эту статью расходов пришлось 6,8 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование системы по управлению тендерами «Тендерплан».

Самые крупные тендеры в этом году размещала Самарская область — средняя стоимость контракта составила 2,58 миллиарда рублей.

Кроме того, крупные конкурсы объявляли власти Тамбовской (1,91 миллиарда рублей), Свердловской (1,62 миллиарда рублей), Московской (239,29 миллиона рублей) и Курганской (196,49 миллиона рублей) областей. В начале декабря в Воронежской области завершится тендер на 189 миллионов рублей.

Львиная доля трат приходится на мониторинг дорожной обстановки и фиксацию нарушений ПДД при помощи камер всех типов: стационарных, передвижных и мобильных. Как следует из описания закупок, устройства должны анализировать движение всех транспортных средств на всех типах дорог в областях.

В Московской области 25,3 миллиона рублей было потрачено на предоставление информации о размещении транспортных средств на платных парковках. Фиксироваться данные должны при помощи стационарных комплексов. Еще 28,8 миллиона рублей потратят на фиксацию нарушений правил остановки и стоянки, в том числе рядом с аэропортом «Шереметьево». Мониторинг и измерение параметров транспортных средств при помощи передвижных устройств обошлись региону еще в 13 миллионов рублей.

В документе указано, что всего в 2025 году было разыграно 35 тендеров, а средняя стоимость контракта составила 203,9 миллиона рублей.

Тем временем россиян начали массово штрафовать за нарушения дальнобойщиков. Водители грузового транспорта сознательно ставят на свои машины подложные госномера при проезде автоматических пунктов весогабаритного контроля, из-за чего штрафы до 600 тысяч рублей приходят посторонним водителям. Обжаловать такой штраф крайне сложно.

