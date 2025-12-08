Реклама

Спорт
09:33, 8 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на матч ЦСКА с «Краснодаром» и выиграл почти 1,8 миллиона рублей

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил миллион рублей на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин сделал ставку на то, что краснодарцы одержат домашнюю победу. Коэффициент на это событие составил 1,79.

Хозяева победили со счетом 3:2, и ставка клиента БК сыграла. Он выиграл почти 1,8 миллиона рублей, чистая прибыль составила 790 тысяч.

Ранее клиент БК поставил 2 миллиона рублей на матч 14-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао. Игрок спрогнозировал победу сливочных с разницей в два мяча и более. Ставка россиянина сыграла, мадридская команда одержала победу со счетом 3:0. Этот результат принес игроку 6,52 миллиона рублей.

