Космонавты и американец эвакуировались из «Союза МС-27» после приземления

Космонавты и американец эвакуировались после приземления капсулы «Союза МС-27»

Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-27» эвакуировалсиь после его приземления. Об этом со ссылкой на госкорпораию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт Джонатан Ким покинули спускаемую капсулу корабля, приземлившуюся сегодня, 9 декабря, в 08:04 по московского времени, в районе города Жезказган (Казахстан).

От модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-27» отстыковался в 04:41.

К МКС корабль прибыл 8 апреля при помощи стартовавшего с космодрома Байконур носителя «Союз-2.1а», получившего название «Ракета Победы».