Гендиректор «Спартака» высказался о своих фотографиях в шарфе ЦСКА

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о своих фотографиях в шарфе столичного ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что не знает, откуда взялись снимки. «Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно знаю, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские-молодежные какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать», — заявил Некрасов.

Ранее Некрасов высказался о поисках нового главного тренера «Спартака». По его словам, дедлайна нет.

Некрасов был назначен гендиректором «Спартака» в начале октября. Вскоре в сети появились его фотографии в шарфе ЦСКА.