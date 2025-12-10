Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:40, 10 декабря 2025Спорт

Гендиректор «Спартака» высказался о своих фотографиях в шарфе ЦСКА

Замеченный в шарфе ЦСКА гендир «Спартака» Некрасов: Биполярочки у меня нет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о своих фотографиях в шарфе столичного ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что не знает, откуда взялись снимки. «Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно знаю, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские-молодежные какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать», — заявил Некрасов.

Ранее Некрасов высказался о поисках нового главного тренера «Спартака». По его словам, дедлайна нет.

Некрасов был назначен гендиректором «Спартака» в начале октября. Вскоре в сети появились его фотографии в шарфе ЦСКА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

    Назван самый привлекательный после Воланда литературный антигерой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok