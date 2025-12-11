Россиянин поставил более четырех миллионов на матч Лиги чемпионов и выиграл

Россиянин выиграл 10,71 миллиона рублей, поставив на победу «Манчестер Сити»

Клиент букмекерской конторы поставил 4,5 миллиона рублей на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реал Мадридом» и выиграл 10,71 миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на победу английской команды при коэффициенте 2,38. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов в активе «Манчестер Сити» 13 очков, английский клуб идет на четвертом месте в таблице. У «Реала» 12 очков, мадридцы занимают седьмую строчку.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.