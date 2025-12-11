Реклама

16:07, 11 декабря 2025Мир

«Блестящая операция, которую провел Лавров». В России и мире снова заговорили о пропаже ценного агента ЦРУ в Кремле

Подполковник запаса ФСБ Попов: Лавров спровоцировал ЦРУ на эвакуацию шпиона
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перехитрил ЦРУ (Центральное разведывательное управление) и помог раскрыть американского шпиона, внедрившегося в структуру Кремля. Детали операции и роль российского дипломата в ней раскрыл член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса ФСБ России Андрей Попов.

По его словам, Лавров уже не раз доказывал свой профессионализм не только как политик, но и как стратег, знающий тонкости работы разведки. «Я считаю, что это была блестящая операция наших спецслужб, которую провел Сергей Лавров», — заметил Попов. Он предположил, что глава российского МИД спровоцировал ЦРУ на эвакуацию своего шпиона.

И было принято вот такое решение о том, что путем создания соответствующих условий и возможной утечки информации в ЦРУ спровоцировать их на то, чтобы у них нервы не выдержали и они сами расшлепали своего шпиона

Андрей Поповподполковник запаса ФСБ России Андрей Попов

В 2017 году после переговоров президента США Дональда Трампа с Лавровым Вашингтон дал указание вывезти из России своего информатора. Предположительно, Трамп в ходе встречи проговорился о получении некоторых секретных сведений, дав таким образом наводку на собственного шпиона в Кремле. Этим шпионом был Олег Смоленков, который почти сразу после встречи политиков был уволен с должности в администрации российского президента, а затем, как предполагается, бежал из России вместе с семьей. В одном из сюжетов CNN Смоленкова охарактеризовали как «одного из самых ценных» агентов, работавших во властных структурах России.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия запросила у США данные о местонахождении Смоленкова

Российский МИД запросил у американской стороны сведения о местонахождении экс-сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого в СМИ называют информатором ЦРУ. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что запрос о его пропаже направили в Интерпол. Захарова напомнила, что Смоленков исчез из России вместе с семьей, в связи с чем в стране возбудили уголовное дело, которое так и не было закрыто. «Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур», — уточнила она.

Фото: Larry Downing / Reuters

В то же время представитель МИД заметила, что распространившаяся в СМИ информация о шпионе в Кремле может быть «классической пропагандой» в рамках предвыборной кампании в США.

Между тем в Интерполе отказались комментировать запрос МИД России о местонахождении Олега Смоленкова. В организации отметили, что вся информация, которой страна-участница делится с Интерполом, остается только в рамках двустороннего сотрудничества.

В истории пропажи Смоленкова заметили множество несостыковок

История исчезновения Смоленкова вместе с семьей обросла множеством несостыковок, начиная от его текущего местонахождения и заканчивая реакцией США на судьбу своего шпиона. Об этом заявил историк спецслужб Геннадий Соколов.

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom  

Он напомнил, что спустя некоторое время после пропажи семьи Смоленковых в США были замечены люди, подозрительно похожие на них. Позже был обнаружен и дом, купленный на имя Олега Смоленкова, в штате Вирджиния. Соколов признался, что его удивила столь открытая и мирная жизнь «шпиона», которому приписывали особую роль в Кремле.

Ребята, так не бывает с особо ценными агентами! Им меняют внешность, документы, прячут. Не дай бог с агентом что случится. Это ударит по престижу самой спецслужбы

Геннадий Соколовисторик спецслужб

Соколов заметил, что о судьбе экс-сотрудника администрации президента РФ также ходят разные мнения. Одни предполагают, что после обнародования своего адреса Смоленков вместе с семьей вновь скрылся; другие убеждены, что шпион был ликвидирован, а третьи — что его используют до сих пор «для атаки на Дональда Трампа».

