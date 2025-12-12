Опубликовано видео с места удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери. Люди в крови шли босиком по стеклам за помощью

Эвакуацию пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Твери сняли на видео

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 12 декабря врезался в многоэтажный жилой дом в Твери. Инцидент произошел на улице Оснабрюкской. Момент взрыва беспилотника попал на видео. Камера запечатлела яркую вспышку взрыва.

На других опубликованных кадрах видно женщину и мужчину с ребенком на руках. Пострадавшие в нижнем белье в крови идут босиком по стеклам. Один из очевидцев атаки пытается им помочь.

Еще на одном появившемся в сети ролике видно, как истекающие кровью люди забежали в подъезд жилого дома. Среди них оказался мужчина в одних трусах. Им также пытаются помочь соседи. Они оказали им первую помощь, вынесли воду и одежду и помогли умыться.

Четверо пострадавших оказались в больнице после атаки БПЛА

Трое взрослых и ребенок были госпитализированы после атаки беспилотника на многоэтажку в Твери. Об этом сообщили региональные власти. «Угрозы их жизням нет. Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

Тех, чье жилье пострадало в результате произошедшего, направили в пункт временного размещения, оборудованный в городской школе. Там находятся 22 человека, в том числе пятеро детей. Людей по указанию главы региона обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, посетивший место происшествия, поручил в кратчайшие сроки завершить обследование дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления им временного жилья.

Беспилотник ночью влетел в многоэтажку в Твери

Украинский дрон влетел в жилой многоэтажный дом в Твери в ночь на пятницу, 12 декабря. Местные жители рассказали, что слышали серию из пяти-шести взрывов.

БПЛА пробил первые этажи дома. По словам одной из жительниц соседнего дома, дрон врезался в квартиру на первом этаже, после чего произошел взрыв. В результате минимум десять квартир получили повреждения. Кроме того, после атаки двор заволокло едким дымом. Жильцы в панике покидали поврежденные помещения. Так как ЧП произошло ночью, многие люди были в нижнем белье и без обуви.

Обломки еще одного беспилотника Вооруженных сил Украины упали на парковку торгового центра «Тандем» в Твери. При этом инциденте никто не пострадал, заверил глава региона.