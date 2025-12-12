США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

Breaking Defense: Россия и Китай экспериментируют с технологиями стелс-спутников

Россия и Китай разрабатывают технологии, позволяющие затруднить обнаружение радарами и телескопами находящиеся на околоземной орбите спутники. В частности, российская сторона запустила спутник «Можаец» с чрезвычайно низкой видимой звездной величиной, который частная американская компания Slingshot Aerospace обнаружила раньше Минобороны США. Об этом со ссылкой на высокопоставленного офицера Пентагона сообщает издание Breaking Defense.

«В прошлые годы мы говорили об этой игре в кошки-мышки, которая разворачивалась на геосинхронной орбите — китайские, российские и американские спутники как бы преследовали друг друга. В этом году игра больше напоминала прятки на низкой околоземной орбите», — сказал главный мастер-сержант Военно-воздушных сил (ВВС) США Рон Лерч.

По его словам, три китайских спутника Shiyan-24 (A, B и C), находящихся на низкой околоземной орбите, отличаются низкой радиолокационной заметностью. Кроме того, по словам офицера, китайская сторона экспериментирует с изменением формы микроспутников, что затрудняет их обнаружение.

Лерч добавил, что недавно Россия вывела на среднюю околоземную орбиту экспериментальный спутник «Можаец», отличающийся чрезвычайно низкой заметностью для радаров. «Что поразительно в "Можайце", так это его очень, очень низкая видимая звездная величина. Для сравнения, видимая звездная величина Солнца составляет минус 26. То есть, чем меньше число, тем ярче Солнце. Другими словами… когда число положительное, это означает, что Солнце тусклее. Так, спутники GPS на средней орбите имеют видимую звездную величину около плюс 6,5. А спутник "Можаец", запущенный русскими на среднюю орбиту, имел видимую звездную величину около плюс 16, его очень трудно увидеть», — сказал главный мастер-сержант.

Офицер поблагодарил частные американские компании за то, что они предоставили ВВС информацию о китайских и российских спутниках. Так, компания компания LeoLabs предоставила информацию о Shiyan-24, а Slingshot — о «Можайце». Издание со ссылкой на Космические силы США отмечает, что Slingshot обнаружила российский спутник раньше, чем это сделало Минобороны США.

По данным американской стороны, космический аппарат «Можаец» запущен 13 сентября совместно со спутником Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) с космодрома Плесецк ракетой «Союз-2.1б».

Ранее в том же месяце Минобороны России сообщило о том, что специалисты Военно-космической академии имени Александра Можайского совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли спроектировали и создали новый космический аппарат «Можаец-6».

В июне 2024 года гендиректор Slingshot Aerospace по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и информации Дилан Кинслер сообщил изданию Defense One, что Управление перспективных исследований и разработок Минобороны США доверило компании отслеживание всех иностранных спутников, включая российские разведывательные аппараты.

Разработанное Slingshot Aerospace программное обеспечение, получившее название Agatha, позволяет анализировать траектории спутников и выделять по ним космические аппараты военного назначения.