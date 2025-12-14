Реклама

18:28, 14 декабря 2025

Россиянка Непряева заняла 20-е место в гонке на Кубке мира и завоевала еще три квоты на ОИ

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 20-е место в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка проиграла победившей Каролин Симпсон-Ларсен из Норвегии больше минуты, но этого результата хватило для того, чтобы Непряева завоевала еще три квоты для участия в Олимпийских играх-2026. Она сможет поучаствовать на ОИ в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.

Ранее Непряева отобралась на ОИ в спринте. Ее партнер по сборной России Савелий Коростелев также завоевала на этапе Кубка мира в Давосе четыре олимпийские квоты.

10 декабря FIS допустила Коростелева и Непряеву, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

