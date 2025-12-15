Российская 77-летняя бабушка-стримерша выиграла «Лучший игровой момент года» на NNYS

Российская 77-летняя бабушка выиграла «Лучший игровой момент года» на NNYS

77-летняя российская бабушка Ольга стала победителем номинации «Лучший игровой момент года» на международной премии NNYS. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пенсионерка стала известна благодаря своим стримам и игре в Counter-Strike 2. Ролик, на котором она в одиночку справилась со своими соперниками и выиграла раунд, разлетелся по всем социальным сетям. Видео вызвало восторг у геймеров со всего мира. Именно это и принесло ей победу.

Ранее мошенники взломали игровой аккаунт 20-летнего геймера из Санкт-Петербурга и украли у него 1,437 миллиона рублей. Злоумышленники на эту сумму забрали скины и инвентарь.

Российский стример Роман Mokrivskiy Мокривский поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 в рамках StarLadder Budapest Major и выиграл.