В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

На Украине объявили принудительную эвакуацию семей из Святогорска в ДНР

Принудительная эвакуация была объявлена в подконтрольном Киеву городе Святогорске в Донецкой народной республике (ДНР), а также еще в восьми селах в регионе. Соответствующие данные подтвердила Святогорская городская военная администрация, которая подчиняется украинским властям.

Так, помимо Святогорска, людей начали эвакуировать из Богородичного, Татьяновки, Долины, Краснополья, Мазановки, Маяков, Сидорово и Пришибов. Все эти населенные пункты относятся к Святогорской общине.

В городе, в том числе, перестало работать последнее отделение «Новой почты». Известно также, что по состоянию на начало 2022 года численность населения Святогорска составляла около 4,2 тысячи человек, однако на сегодняшний день точная численность граждан, которых коснется принудительная эвакуация, неизвестна.

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Святогорск и линию фронта разделяют 10 километров

Украинский ресурс Deep State сообщает, что расстояние от города до линии фронта составляет около 10 километров.

Как пишут авторы канала «Военная хроника», Вооруженные силы (ВС) России для дальнейшего «нависания» над Краматорском и Славянском формируют «огневой балкон» сразу с двух сторон — с севера в районе Яровой и Святогорска, откуда в том числе идет движение на Лиман, и с юга за Федоровкой около Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Двигаться с юга сложнее, поскольку фронт здесь давно устоялся, но дальности реактивной, ствольной артиллерии и дронов достаточно, чтобы активно подавлять и поражать цели в Славянске», — говорится в сообщении.

Российская армия успешно продвигается в ДНР, в ВСУ заявляют о хаосе на фронте

Накануне сообщалось об успехах ВС РФ и в других населенных пунктах в ДНР. Например, российские бойцы расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку. Успехи в том числе наблюдаются и в самом населенном пункте, который является ключевым для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

Фото: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Полный переход всей территории ДНР под российский контроль ожидается в течение полугода-года, прогнозирует военный эксперт Алексей Живов

В Димитрове (украинское название — Мирноград), расположенном под Красноармейском (украинское название — Покровск), для ВСУ наступил полный хаос, жалуется украинский офицер с позывным Алекс. «Наши позиции и позиции врага смешались, ЛБС и серая зона не имеют четко обозначенных границ; такое ощущение, что вся обстановка в городе — сплошная серая зона», — рассказал он.

Он также признал успехи российской стороны в Красноармейске и добавил, что для закрепления результата россияне ведут штурмы у Сергеевки.