Объявлено об ударе России по украинскому подразделению с дурной славой

Российские войска нанесли удар по позициям бригады «Азов» в зоне спецоперации

Российские войска нанесли удар по бригаде специального назначания «Азов» (ранее — полк; запрещенная в России террористическая организация) в зоне спецоперации. Об атаке по позициям этого украинского подразделения с дурной славой журналистам объявили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удар по «Азову» нанесли подразделения группировки войск «Центр». Где именно располагались позиции подразделения, не сообщается, однако Минобороны уточнило, что бойцы «Центра» сражаются в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Главные места сражений группировки — города Красноармейск и Димитров. В боях с российскими военными на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 545 бойцов, пять бронемашин и два артиллерийских орудия.

«Азов» известен тем, что в подразделении служат бойцы в том числе с неонацистскими убеждениями и иностранные наемники. Символика «Азова» схожа с нацистской руной. Отряд принимал участие в обороне «Азовстали» в Мариуполе. Утверждалось, что подразделение выполняет функции заградотряда. Сообщалось, что бойцов «Азова» заставляют бегать по минным полям, а приданные подразделению бойцы из числа заключенных дерутся за еду.

Ранее сообщалось, что Украина бросила на сложный участок спецоперации редкую технику из тайной турецкой поставки.