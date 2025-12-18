Бывшего футболиста «Спартака» Промеса отказались досрочно освободить из тюрьмы

De Telegraaf: Суд в Нидерландах отказал Квинси Промесу в досрочном освобождении

Бывшего футболиста «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса отказались досрочно освободить из тюрьмы. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщает De Telegraaf.

Апелляционный суд Амстердама отказал спортсмену в досрочном освобождении. Защита Промеса ходатайствовала о досрочном освобождении. Футболист указывал, что ему необходимо возобновить карьеру, чтобы заботиться о пяти несовершеннолетних детях. Суд не увидел достаточно оснований в том, чтобы освободить игрока.

В июле сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама продлил Промесу предварительное заключение. Тогда отмечалось, что его дело будет рассмотрено не ранее 2026 года.

В июне экс-футболиста «Спартака» экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ, где он играл за «Дубай Юнайтед». Ранее суд заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и на полтора года — за нападение на кузена с ножом.

