Инновационный «Древоч» поможет российским военным спрятаться от дронов

Первый антидроновый костюм длительного мобильного передвижения создали в России

Воронежский разработчик военно-тактической экипировки создал первый в России маскировочный костюм «Древоч», благодаря которому вражеские дроны с тепловизором не смогут обнаружить российских военных. Как пишет ТАСС со ссылкой на разработчика, преимущество костюма в том, что его температура сливается с окружающей средой.

«Это первый полноценный костюм, предназначенный для непрерывной защиты бойца от визуального и тепловизионного обнаружения при активном передвижении», — отмечает компания-разработчик.

Костюм выполнен из негорючих и устойчивых к любым климатическим условиям материалов. А благодаря системе активной вентиляции и дышащей основе, костюм постоянно отводит тепло, а верхний слой позволяет ему не нагреваться.

Данный костюм предназначен для всех войск, особенно для подразделений, где необходима скрытность при длительных переходах или работе на позициях.

Ранее «Калашников» передал российской компании тактические опоры для стрелкового оружия, которые помогут бороться с дронами.