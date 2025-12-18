Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:01, 18 декабря 2025Наука и техника

Инновационный «Древоч» поможет российским военным спрятаться от дронов

Первый антидроновый костюм длительного мобильного передвижения создали в России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Воронежский разработчик военно-тактической экипировки создал первый в России маскировочный костюм «Древоч», благодаря которому вражеские дроны с тепловизором не смогут обнаружить российских военных. Как пишет ТАСС со ссылкой на разработчика, преимущество костюма в том, что его температура сливается с окружающей средой.

«Это первый полноценный костюм, предназначенный для непрерывной защиты бойца от визуального и тепловизионного обнаружения при активном передвижении», — отмечает компания-разработчик.

Костюм выполнен из негорючих и устойчивых к любым климатическим условиям материалов. А благодаря системе активной вентиляции и дышащей основе, костюм постоянно отводит тепло, а верхний слой позволяет ему не нагреваться.

Материалы по теме:
«Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию
«Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию
17 декабря 2025
«Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме
«Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме
17 декабря 2025
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Данный костюм предназначен для всех войск, особенно для подразделений, где необходима скрытность при длительных переходах или работе на позициях.

Ранее «Калашников» передал российской компании тактические опоры для стрелкового оружия, которые помогут бороться с дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Сафонов высказался о победе ПСЖ в Межконтинентальном кубке

    Мужчина отказался выполнить просьбу сестры и узнал от нее неприятную правду

    Названо число пострадавших при атаке БПЛА в Батайске

    В Генштабе ВСУ прокомментировали слухи о появлении Ермака на фронте

    В МИД прокомментировали позицию Европы по миру на Украине

    Названы последствия слов Мерца о деньгах России

    Сотрудница тюрьмы призналась в романе с заключенным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok