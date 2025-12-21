Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:10, 21 декабря 2025Спорт

Блогера Пола прооперировали после нокаута в бою с бывшим чемпионом мира Джошуа

Блогеру Джейку Полу провели операцию на челюсти после поражения от Энтони Джошуа
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Американскому блогеру Джейку Полу провели операцию на челюсти после поражения в бою с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа. Об этом сам Пол сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По его словам, операция прошла успешно, ему удалили несколько зубов и установили в челюсть две титановые пластины. «Следующие семь дней можно есть только жидкость, поэтому никаких хот-догов», — написал блогер.

20 декабря сообщалось, что Пол попал в больницу после поединка с Джошуа. После боя блогер самостоятельно добрался до больницы, где врачи диагностировали у него перелом челюсти.

Ранее Пол проиграл Джошуа в поединке по правилам бокса. Британец победил нокаутом в шестом раунде. Он попал сопернику в челюсть с правой, после чего тот уже не смог продолжать бой.

28-летний блогер потерпел второе поражение в боксерской карьере. В активе американца 12 побед.

36-летний Джошуа выиграл 29-й поединок (26-й — нокаутом) при четырех поражениях. Британец — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта просьба Умерова к директору ФБР

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Самолет из Парижа с горящим крылом совершил аварийную посадку

    Названы правила правильного прошения повышения зарплаты

    На Украине мобилизовали возивших помощь для бойцов ВСУ волонтеров

    Блогера Пола прооперировали после нокаута в бою с бывшим чемпионом мира Джошуа

    Женщине проткнули легкое во время иглоукалывания

    Объявлено о новой тактике российских военных в зоне СВО

    Бельгийский министр пошутил про Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok