Блогера Пола прооперировали после нокаута в бою с бывшим чемпионом мира Джошуа

Блогеру Джейку Полу провели операцию на челюсти после поражения от Энтони Джошуа

Американскому блогеру Джейку Полу провели операцию на челюсти после поражения в бою с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа. Об этом сам Пол сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По его словам, операция прошла успешно, ему удалили несколько зубов и установили в челюсть две титановые пластины. «Следующие семь дней можно есть только жидкость, поэтому никаких хот-догов», — написал блогер.

20 декабря сообщалось, что Пол попал в больницу после поединка с Джошуа. После боя блогер самостоятельно добрался до больницы, где врачи диагностировали у него перелом челюсти.

Ранее Пол проиграл Джошуа в поединке по правилам бокса. Британец победил нокаутом в шестом раунде. Он попал сопернику в челюсть с правой, после чего тот уже не смог продолжать бой.

28-летний блогер потерпел второе поражение в боксерской карьере. В активе американца 12 побед.

36-летний Джошуа выиграл 29-й поединок (26-й — нокаутом) при четырех поражениях. Британец — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.