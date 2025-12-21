Экс-аналитик Геррейру: Планы «коалиции желающих» остаются неясными в ЕС

Детали плана по так называемой «коалиции желающих» остаются неясными в Европе и по сей день. С таким заявлением выступил экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру, пишет РИА Новости.

«В Европе все еще есть сомнения насчет возможности успеха и насчет того, в чем могла бы заключаться такая миссия. Идет ли речь о мобилизации сил для защиты некой территории, или для противостояния Российской Федерации?» — задался вопросом он.

При этом Геррейру отметил, что наблюдаются попытки убедить государства поучаствовать в этой «коалиции». На сегодня некоторые страны уже изъявили готовность к ней присоединиться. Туда можно отнести Ирландию, Португалию, Хорватию. И это страны, которые нельзя назвать военными державами, уточнил экс-аналитик.

Ранее в МИД России заявили, что западные страны из так называемой «коалиции желающих» вынашивают планы военной оккупации Украины, а урегулирование российско-украинского конфликта их не интересует.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер проинформировал, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня.

На это в Кремле ответили, что позиция России насчет идеи размещения западных войск на Украине последовательна и хорошо известна.