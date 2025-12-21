Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:45, 21 декабря 2025Мир

Экс-аналитик разведки уличил «коалицию желающих» в одной вещи

Экс-аналитик Геррейру: Планы «коалиции желающих» остаются неясными в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Детали плана по так называемой «коалиции желающих» остаются неясными в Европе и по сей день. С таким заявлением выступил экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру, пишет РИА Новости.

«В Европе все еще есть сомнения насчет возможности успеха и насчет того, в чем могла бы заключаться такая миссия. Идет ли речь о мобилизации сил для защиты некой территории, или для противостояния Российской Федерации?» — задался вопросом он.

При этом Геррейру отметил, что наблюдаются попытки убедить государства поучаствовать в этой «коалиции». На сегодня некоторые страны уже изъявили готовность к ней присоединиться. Туда можно отнести Ирландию, Португалию, Хорватию. И это страны, которые нельзя назвать военными державами, уточнил экс-аналитик.

Ранее в МИД России заявили, что западные страны из так называемой «коалиции желающих» вынашивают планы военной оккупации Украины, а урегулирование российско-украинского конфликта их не интересует.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер проинформировал, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня.

На это в Кремле ответили, что позиция России насчет идеи размещения западных войск на Украине последовательна и хорошо известна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Момент захвата нефтяного танкера с венесуэльской нефтью сняли на видео

    В США заявили о нежелании поддерживать финансирование Киева

    В Британии озвучили причину для России уничтожить Европу

    Семья пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета

    Премьер Бельгии не позволил отдать Киеву российские активы и вызвал восхищение в Европе

    Командир бригады ВСУ и подчиненные сдались в плен Российской армии

    ВСУ нарастили группировку у одного населенного пункта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok