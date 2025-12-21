Реклама

00:03, 22 декабря 2025Спорт

Роднина высказалась о ситуации с фигуристом Галлямовым и позвонившей ему журналисткой

Роднина о конфликте фигуриста Галлямова с журналисткой: Неправы оба
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о ситуации с фигуристом Александром Галлямовым и позвонившей ему журналисткой, которую он назвал больной на всю голову. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Родниной в этом конфликте неправы оба. «Считаю, что в этой ситуации есть обоюдная вина, ведь журналист тоже должен понимать свою ответственность. Не защищаю ни одного, ни другого, я призываю в этой ситуации быть немного внимательнее и тактичнее друг к другу», — отметила Роднина.

21 декабря Галлямов оскорбил позвонившую ему журналистку. Фигуриста возмутил ранний звонок журналистки, которую он назвал больной на всю голову. «Я думаю: "А мозги где?" Она забыла, когда звонит?» — удивился спортсмен. Позднее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой Галлямова.

Галлямов выступает в парном катании вместе с Анастасией Мишиной. На проходившем в Санкт-Петербурге чемпионате России дуэт взял серебро, уступив первое место паре Александра БойковаДмитрий Козловский.

