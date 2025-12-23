Реклама

12:47, 23 декабря 2025Спорт

Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

Журналист Иван Карпов: Футбольный судья Егор Егоров признался в получении взятки
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Судья Егор Егоров

Судья Егор Егоров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футбольный судья Егор Егоров признался в получении взятки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Егоров заявил, что получил 1,5 миллиона рублей от генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова. За эту сумму он должен был повлиять на результат матча торпедовцев с тульским «Арсеналом» в Первой лиге в марте этого года. «Торпедо» одержало победу со счетом 1:0, но судья настаивает, что он не оказывал влияния на игру.

По информации Карпова, Егорова отпустили под подписку о невыезде. Какое наказание грозит судье, не уточняется.

19 декабря сообщалось, что Егорова задержали при попытке улететь за границу. Ранее совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и Валерия Скородумова обвинили в подкупе судьи на сумму более одного миллиона рублей.

