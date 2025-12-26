Дочери бывшего принца Эндрю отреклись от него ради общения с королевской семьей

Принцессы Беатрис и Евгения отреклись от отца, бывшего принца Эндрю

Дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, появились на традиционной рождественской службе в Сандрингеме с остальной королевской семьей. Об этом сообщает New York Post.

Появившись на празднике без скандального отца, Беатрис и Евгения продемонстрировали солидарность с королем Карлом III. Их визит расценивается как сознательное дистанцирование от отца — фактически они отреклись от Эндрю Маунбеттена-Виндзора ради сохранения отношений с двором.

На службе 25 декабря присутствовали король Карл III, королева Камилла, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и их детьми.

В конце октября король Карл III официально лишил младшего брата Эндрю всех королевских титулов и званий из-за его связей с предпринимателем Джеффри Эпштейном. Бывший принц также был выселен из своей резиденции Роял Лодж.