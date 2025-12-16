Разжалованного брата короля Британии выселят в непригодный для жизни сельский дом

Бывший принц Эндрю переедет из особняка в непригодный для жизни сельский дом

Младшего брата короля Британии, бывшего принца Эндрю, выселят из особняка возле Виндзорского замка и заставят переехать в сельский дом в королевском имении в Сандрингеме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30 октября король Карл III лишил Эндрю титула и потребовал, чтобы он освободил особняк Роял Лодж. Первоначально разжалованный принц хотел поселиться в пятикомнатном коттедже, где жил его отец — муж Елизаветы II принц Филипп. Этот вариант был отвергнут: Карл счел, что Эндрю следует жить подальше от королевской семьи.

Вместо коттеджа ему предложили отправиться на ферму, располагающуюся на территории Сандрингема. Она располагается на расстоянии более 11 километров от резиденции короля. К ней ведет неасфальтированная дорога, есть дом с кухней и двумя гостиными, а также несколько построек во дворе. В данный момент дом, по утверждению знакомых с ситуацией источников, непригоден для жизни и нуждается в серьезном ремонте. Кроме того, он слишком мал, чтобы в нем уместилось все имущество Эндрю.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.

Ранее сообщалось, что бывшую жену Эндрю Сару Фергюсон, также жившую в Роял Лодж, поселят в коровнике.