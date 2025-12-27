Реклама

16:37, 27 декабря 2025Спорт

Фетисов оценил недопуск сборной России на молодежный чемпионат мира

Фетисов: Молодежный чемпионат мира без россиян для меня — не турнир к просмотру
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил недопуск сборной России на молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Молодежный чемпионат мира без россиян для меня — не турнир к просмотру», — сказал Фетисов. Он отметил, что сам трижды участвовал в МЧМ, а такие турниры всегда позволяли посмотреть на будущих звезд мирового хоккея. «А сейчас это ужасно. Как члены Международной федерации хоккея (IIHF) вообще спят спокойно после этих вещей?» — задался вопросом депутат.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в США с 26 декабря по 6 января.

26 декабря Фетисов оценил вероятность допуска российских хоккеистов в 2026 году. Депутат выразил скептицизм относительно участия россиян в турнирах. По его мнению, в Европе усиливается напряженность по отношению к России, а в IIHF доминируют европейцы, что снижает шансы на положительное решение.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров. Из-за санкций со стороны IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования: чемпионаты мира, включая молодежные, и Олимпиаду. 11 декабря МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном.

