Российская шахматистка выиграла чемпионат мира

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду в Дохе (Катар). Результаты доступны на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На тай-брейке россиянка оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр. Спортсменки играли по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода.

В сентябре Горячкина обыграла соперника-мужчину — израильтянина Бориса Гельфанда на турнире Grand Swiss. Горячкина играла черными фигурами. Партия завершилась победой россиянки на 41-м ходу.

Ранее ФИДЕ объявила о допуске шахматистов из России к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение приняли на заседании генеральной ассамблеи организации, в ходе которого 61 делегат выступил за допуск российских шахматистов с флагом и гимном.