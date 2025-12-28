Реклама

19:42, 28 декабря 2025Спорт

Российская шахматистка выиграла чемпионат мира

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду в Дохе (Катар). Результаты доступны на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На тай-брейке россиянка оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр. Спортсменки играли по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода.

В сентябре Горячкина обыграла соперника-мужчину — израильтянина Бориса Гельфанда на турнире Grand Swiss. Горячкина играла черными фигурами. Партия завершилась победой россиянки на 41-м ходу.

Ранее ФИДЕ объявила о допуске шахматистов из России к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение приняли на заседании генеральной ассамблеи организации, в ходе которого 61 делегат выступил за допуск российских шахматистов с флагом и гимном.

