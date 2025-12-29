Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 29 декабря 2025Из жизни

Найдена связь бывшего принца Эндрю с еще одним богатым насильником

Найдена связь между бывшем принцем Эндрю и бизнесменом-насильником Найгардом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Найдена связь между лишенным титулов младшим братом Карла III принцем Эндрю и канадским бизнесменом Питером Найгардом, которого в 2024 году приговорили к 11 годам тюрьмы за изнасилования. Об этом пишет The Independent.

В опубликованных Министерством юстиции США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна нашлись упоминания о том, что в 2020 году ФБР пыталось допросить принца Эндрю. Следователи хотели получить информацию об Эпштейне и Найгарде. Выяснилось, что в 2000 году брат британского монарха гостил с семьей на роскошном курорте Найгарда, расположенном на острове в Карибском море. Считается, что именно на этом острове богатый насильник издевался над женщинами и девочками.

При этом в 2020 году власти отдельно отметили, что Эндрю не являлся объектом текущего расследования и у властей не было информации о его незаконной деятельности на территории США.

Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025

84-летний Питер Найгард в 1967 году основал компанию по производству одежды Nygård International, которая была одной из крупнейших в Канаде. В 2017 году состояние бизнесмена оценивалось в 900 миллионов канадских долларов (51,9 миллиарда рублей по современному курсу). В 2020 году Найгарда арестовали после коллективного иска десятков женщин, которые обвинили его во многолетнем сексуальном насилии. Кроме того, два сына бизнесмена заявили, что он приказал известной работнице секс-индустрии заняться с ними сексом без их согласия. В 2024 году Найгарда приговорили к 11 годам тюрьмы по четырем пунктам обвинения. Кроме того, его обвиняют в насилии над малолетними девочками.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Глава Дагестана возмутился сыном местного чиновника

    В США назвали «театром» встречу Трампа и Зеленского

    57-летняя супермодель в откровенном купальнике искупалась в ледяной воде

    Перечислены ключевые вызовы внешней политики России в 2026 году

    Найдена связь бывшего принца Эндрю с еще одним богатым насильником

    Женщина открыла подарок бойфренда и выгнала его из дома

    В России прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok