Найдена связь бывшего принца Эндрю с еще одним богатым насильником

Найдена связь между бывшем принцем Эндрю и бизнесменом-насильником Найгардом

Найдена связь между лишенным титулов младшим братом Карла III принцем Эндрю и канадским бизнесменом Питером Найгардом, которого в 2024 году приговорили к 11 годам тюрьмы за изнасилования. Об этом пишет The Independent.

В опубликованных Министерством юстиции США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна нашлись упоминания о том, что в 2020 году ФБР пыталось допросить принца Эндрю. Следователи хотели получить информацию об Эпштейне и Найгарде. Выяснилось, что в 2000 году брат британского монарха гостил с семьей на роскошном курорте Найгарда, расположенном на острове в Карибском море. Считается, что именно на этом острове богатый насильник издевался над женщинами и девочками.

При этом в 2020 году власти отдельно отметили, что Эндрю не являлся объектом текущего расследования и у властей не было информации о его незаконной деятельности на территории США.

84-летний Питер Найгард в 1967 году основал компанию по производству одежды Nygård International, которая была одной из крупнейших в Канаде. В 2017 году состояние бизнесмена оценивалось в 900 миллионов канадских долларов (51,9 миллиарда рублей по современному курсу). В 2020 году Найгарда арестовали после коллективного иска десятков женщин, которые обвинили его во многолетнем сексуальном насилии. Кроме того, два сына бизнесмена заявили, что он приказал известной работнице секс-индустрии заняться с ними сексом без их согласия. В 2024 году Найгарда приговорили к 11 годам тюрьмы по четырем пунктам обвинения. Кроме того, его обвиняют в насилии над малолетними девочками.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.