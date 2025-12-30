Реклама

15:36, 30 декабря 2025Спорт

Назвавший больной на всю голову журналистку российский фигурист оскорбил Губерниева

Фигурист Галлямов назвал журналиста Губерниева хайпожором после критики
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский фигурист Александр Галлямов оскорбил телекомментатора Дмитрия Губерниева, раскритиковавшего спортсмена за конфликт с журналисткой. Его слова приводит «Советский спорт».

Галлямов призвал журналистов учитывать необходимость восстановления спортсменов после прокатов, отметив, что адреналин мешает уснуть. Он назвал Губерниева известным хайпожором, который рад любому поводу для внимания.

Ранее 22 декабря Галлямов отказался извиниться перед позвонившей ему журналисткой, которую он назвал больной на всю голову. Спортсмену напомнили, что девушка действовала по редакционному заданию, но он ответил, что не считает себя ответственным за случившееся.

21 декабря Галлямов оскорбил позвонившую ему журналистку. Фигуриста возмутил ранний звонок, он назвал девушку больной на всю голову. «Я думаю: "А мозги где?" Она забыла, когда звонит?» — удивился спортсмен. Позднее Губерниев выступил с критикой Галлямова.

