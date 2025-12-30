Назвавший больной на всю голову журналистку российский фигурист оскорбил Губерниева

Фигурист Галлямов назвал журналиста Губерниева хайпожором после критики

Российский фигурист Александр Галлямов оскорбил телекомментатора Дмитрия Губерниева, раскритиковавшего спортсмена за конфликт с журналисткой. Его слова приводит «Советский спорт».

Галлямов призвал журналистов учитывать необходимость восстановления спортсменов после прокатов, отметив, что адреналин мешает уснуть. Он назвал Губерниева известным хайпожором, который рад любому поводу для внимания.

Ранее 22 декабря Галлямов отказался извиниться перед позвонившей ему журналисткой, которую он назвал больной на всю голову. Спортсмену напомнили, что девушка действовала по редакционному заданию, но он ответил, что не считает себя ответственным за случившееся.

21 декабря Галлямов оскорбил позвонившую ему журналистку. Фигуриста возмутил ранний звонок, он назвал девушку больной на всю голову. «Я думаю: "А мозги где?" Она забыла, когда звонит?» — удивился спортсмен. Позднее Губерниев выступил с критикой Галлямова.