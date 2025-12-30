Реклама

21:21, 30 декабря 2025Спорт

Появились подробности состояния Джошуа после смертельного ДТП с его участием

Daily Mail: Джошуа лечится в частной клинике в Нигерии после смертельного ДТП
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Появились подробности состояния британского боксера Энтони Джошуа после смертельного ДТП с его участием. Их приводит Daily Mail.

После ДТП Джошуа госпитализировали с болью в ноге в одну из лучших частных клиник Нигерии. Туда же прибыла мать 36-летнего боксера. Отмечается, что стоимость размещения в медучреждении начинается с 2000 фунтов (почти 2700 долларов) в сутки.

Ранее 30 декабря на смертельное ДТП с участием Джошуа отреагировал абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. Он пожелал британскому боксеру скорейшего восстановления и сил.

29 декабря автомобиль, в котором находился Джошуа, попал в ДТП со смертельным исходом в Нигерии. Внедорожник Lexus на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан. Тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе погибли на месте, сам боксер, находившийся на заднем сиденье, серьезно не пострадал.

