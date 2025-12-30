Реклама

18:34, 30 декабря 2025

Усик отреагировал на смертельное ДТП с участием Джошуа

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mateusz Porzucek / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на смертельное ДТП с участием британца Энтони Джошуа.

«Это невообразимая потеря. Сина и Кевин (тренеры Джошуа, погибшие в аварии, — прим. «Ленты.ру») были невероятными людьми. Не просто членами команды, но и друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, любимым, всем, кто знал их», — написал Усик. Он также пожелал Джошуа скорейшего восстановления и сил.

29 декабря Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан. Тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе погибли на месте, сам боксер отделался легкими травмами.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Всего в карьере он одержал 29 побед при четырех поражениях. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.

