Сто тысяч ударных дронов и десятки тысяч корректируемых бомб. Чем российские военные били по Украине в 2025 году?

ВС РФ в 2025 году запустили по Украине более 100 тысяч дронов

Россия в 2025 году запустила по территории Украины более 100 тысяч дронов. Об этом сообщает издание United 24 со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо ударных беспилотников, по целям прилетело более 60 тысяч управляемых авиабомб и около 2 400 ракет разных типов. Над Украиной еженедельно фиксировались тысячи объектов.

Российские «Герани» за год претерпели значительные изменения

Российские беспилотники за год претерпели серию значительных изменений. В частности, дроны типа «Герань» получили дополнительную камеру, которая помогает защитить аппарат от перехватчиков противника. Оптико-электронная станция (ОЭС) установлена в верхней части планера, она позволяет осуществлять мониторинг верхней полусферы и пространства за дроном. Кроме того, на реактивной версии дрона «Герань-3» заметили приспособление с неизвестным предназначением. Предположительно, речь идет о модуле для установки спутниковых антенн или терминалов Starlink.

Самым новаторским стало появление на беспилотниках ракет класса «воздух-воздух». Благодаря инфракрасной головке самонаведения «Комар» снаряды Р-60 могут самостоятельно поражать цели — вертолеты и иную противодроновую авиацию — на дальности до семи километров. Также из вооруженных «Гераней» были замечены миноносные и даже агитационные экземпляры. В последних, помимо стандартной боевой части, сделан отсек для листовок.

Российские военные инженеры дали авиабомбам крылья

Еще одним грозным оружием против военных целей на Украине стали обычные авиабомбы, для которых разработали крылья. Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) превращает свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы. Самолет-носитель может сбросить планирующую бомбу, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Прикрепляемое к бомбе изделие состоит из раскладывающихся крыльев и аппаратуры наведения.В зависимости от калибра дальность полета обновленной бомбы приблизилась к 300 километрам.

Приоритетная цель для корректируемых авиабомб (КАБ) — железнодорожные узлы, мосты и дорожные развязки. Об этом рассказал «Ленте.ру» российский военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев. По словам эксперта, в будущем такие бомбы могут стать надежной заменой «Гераням». Он пояснил, что у корректируемой фугасной авиационной бомбы (ФАБ) в отличии от «Герани», боевая часть, несущая взрывчатое вещество, «кратно выше».

ВС РФ наносят удары по инфраструктуре для сокращения военного потенциала Украины

Российская армия наносит постоянные удары по украинской энергоинфраструктуре. Военный корреспондент Евгений Поддубный объяснил, что обстрелы призваны затруднить производство и логистику вооружений.

Одним из последних ударов в 2025 году стала атака на Киев в ночь на 27 декабря. Тогда на кадрах с места событий над украинской столицей было запечатлено огненное грибовидное облако. После этого город погрузился во тьму. На объектах критической инфраструктуры до сих пор идут восстановительные работы, временные отключения света продолжаются. Из-за необходимости перераспределить энергоснабжение было принято решение, что часть киевлян встретит 2026 год без света.