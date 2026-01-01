Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:37, 1 января 2026Бывший СССР

Сто тысяч ударных дронов и десятки тысяч корректируемых бомб. Чем российские военные били по Украине в 2025 году?

ВС РФ в 2025 году запустили по Украине более 100 тысяч дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Россия в 2025 году запустила по территории Украины более 100 тысяч дронов. Об этом сообщает издание United 24 со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо ударных беспилотников, по целям прилетело более 60 тысяч управляемых авиабомб и около 2 400 ракет разных типов. Над Украиной еженедельно фиксировались тысячи объектов.

Российские «Герани» за год претерпели значительные изменения

Российские беспилотники за год претерпели серию значительных изменений. В частности, дроны типа «Герань» получили дополнительную камеру, которая помогает защитить аппарат от перехватчиков противника. Оптико-электронная станция (ОЭС) установлена в верхней части планера, она позволяет осуществлять мониторинг верхней полусферы и пространства за дроном. Кроме того, на реактивной версии дрона «Герань-3» заметили приспособление с неизвестным предназначением. Предположительно, речь идет о модуле для установки спутниковых антенн или терминалов Starlink.

Материалы по теме:
«Защиты от них пока не существует» Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
«Защиты от них пока не существует»Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
11 ноября 2025
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Самым новаторским стало появление на беспилотниках ракет класса «воздух-воздух». Благодаря инфракрасной головке самонаведения «Комар» снаряды Р-60 могут самостоятельно поражать цели — вертолеты и иную противодроновую авиацию — на дальности до семи километров. Также из вооруженных «Гераней» были замечены миноносные и даже агитационные экземпляры. В последних, помимо стандартной боевой части, сделан отсек для листовок.

Российские военные инженеры дали авиабомбам крылья

Еще одним грозным оружием против военных целей на Украине стали обычные авиабомбы, для которых разработали крылья. Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) превращает свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы. Самолет-носитель может сбросить планирующую бомбу, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Прикрепляемое к бомбе изделие состоит из раскладывающихся крыльев и аппаратуры наведения.В зависимости от калибра дальность полета обновленной бомбы приблизилась к 300 километрам.

Приоритетная цель для корректируемых авиабомб (КАБ) — железнодорожные узлы, мосты и дорожные развязки. Об этом рассказал «Ленте.ру» российский военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев. По словам эксперта, в будущем такие бомбы могут стать надежной заменой «Гераням». Он пояснил, что у корректируемой фугасной авиационной бомбы (ФАБ) в отличии от «Герани», боевая часть, несущая взрывчатое вещество, «кратно выше».

Материалы по теме:
«Эта тактика может подорвать боеспособность ВСУ» Как меняется воздушная война на Украине и почему целью России стали военкоматы?
«Эта тактика может подорвать боеспособность ВСУ»Как меняется воздушная война на Украине и почему целью России стали военкоматы?
23 июля 2025
«Каждый промах — это смерть» Военный разведчик — о борьбе с диверсантами и боевых операциях с беспилотниками в зоне СВО
«Каждый промах — это смерть»Военный разведчик — о борьбе с диверсантами и боевых операциях с беспилотниками в зоне СВО
24 сентября 2025

ВС РФ наносят удары по инфраструктуре для сокращения военного потенциала Украины

Российская армия наносит постоянные удары по украинской энергоинфраструктуре. Военный корреспондент Евгений Поддубный объяснил, что обстрелы призваны затруднить производство и логистику вооружений.

Одним из последних ударов в 2025 году стала атака на Киев в ночь на 27 декабря. Тогда на кадрах с места событий над украинской столицей было запечатлено огненное грибовидное облако. После этого город погрузился во тьму. На объектах критической инфраструктуры до сих пор идут восстановительные работы, временные отключения света продолжаются. Из-за необходимости перераспределить энергоснабжение было принято решение, что часть киевлян встретит 2026 год без света.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сто тысяч ударных дронов и десятки тысяч корректируемых бомб. Чем российские военные били по Украине в 2025 году?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Экс-советник Трампа дал оценку мирному плану США по Украине

    В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

    Названо важное для украинцев изменение в политике одной европейской страны в новом году

    В новогоднюю ночь над Россией сбили более ста украинских беспилотников

    В Турции назвали «козыри» Украины

    Названы потери ВСУ при ударе по казармам в Черниговской области

    На Западе высказались о судьбе Европы после атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok