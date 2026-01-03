«Нельзя покупать оружие за деньги пенсионеров». В Чехии разразился скандал из-за слов спикера парламента об Украине

Спикера парламента Чехии Окамуру захотели сместить за слова о помощи Украине

Оппозиционные партии Чехии начали готовить процедуру голосования в палате депутатов парламента для смещения с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры после его высказываний в адрес Украины в новогоднем обращении к согражданам 1 января. Об этом сообщило агентство ЧТК.

Против Окамуры инициировали процедуру смещения с поста

Известно, что лидеры экс-правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09 и Христианско-демократического движения «согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры».

Ранее на Украине Окамуру назвали невеждой за призыв прекратить помощь Украине. С таким мнением выступил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его мнению, Окамура является «полезным идиотом или агентом ФСБ».

Спикер парламента призывал Чехию отказаться от помощи Киеву

В новогоднем обращении к согражданам Окамура заявил, что Чехия должна перестать оказывать военную помощь Украине.

Спикер также выразил надежду, что Чехия «выскочит из брюссельского поезда», который, невзирая на предупреждения правительства США, движется в сторону третьей мировой войны. По мнению политика, следует выстраивать равноправные отношения со всеми странами.

Нельзя за деньги, которые принадлежат чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и направлять его на поддержание совершенно бессмысленной войны Томио Окамура спикер Палаты депутатов парламента Чехии

При этом чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что страна больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета. Он подчеркнул, что Праге «не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей». Бабиш также выступил против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

До этого Окамура запретил высказываться об Украине министру обороны Чехии

Новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запретили публично высказываться об Украине после его заявлений о продолжении поддержки Киева. Известно, что на первой пресс-конференции глава ведомства сообщил о возможном расширении инициатив по поставкам боеприпасов и о продолжении помощи Украине.

В правой коалиции «Свобода и прямая демократия» возмутились его словам. Окамура как лидер обещал, что Зуна больше не станет комментировать этот вопрос. Тему помощи Киева будет курировать только премьер Бабиш.

Чехия планировала выйти из программы помощи Украине

Окамура заявлял, что Чехия прекратит участие в инициативе по боеприпасам для Украины, которая отличилась своей эффективностью. Он подчеркнул, что документ с соответствующим решением представит Министерство обороны страны.

3 миллиона снарядов поставила Чехия Украине

Сообщалось, что за время существования инициативы по боеприпасам Чехия поставила Киеву три миллиона снарядов. В беседе с «Лентой.ру» политолог-европеист Вадим Трухачев назвал эту программу эффективной.