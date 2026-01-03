Реклама

02:22, 3 января 2026Мир

В США назвали самоубийством попытку Украины атаковать резиденцию Путина

Риттер: Попытка Украины атаковать резиденцию Путина — это самоубийство
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина, попытавшись атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря, совершила самоубийство. На это указал бывший разведчик армии США Скотт Риттер, его слова передает ТАСС.

«Украинцы совершили самоубийство, они просто еще не осознали этого», — констатировал Риттер. Он также предположил, что к атаке могло быть причастно ЦРУ, при этом президент США Дональд Трамп об этом не знал. В таком случае, считает экс-разведчик, ЦРУ — преступная организация. «Либо президент [США] — лжец и сидел [за столом переговоров] с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, зная об этой атаке и затем притворился удивленным. Ни один из этих вариантов не является хорошим», — добавил он.

Кроме того, Риттер предположил обратную ситуацию, в которой Венесуэла бы атаковала резиденцию американского лидера при помощи России. В таком случае, считает аналитик, могла бы начаться ядерная война, Венесуэла была бы стерта с лица земли, а Вашингтон бы прекратил любые дипломатические отношения с Россией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украину ждет жесткий ответ на атаку на резиденцию президента России.

