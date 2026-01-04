Президент Финляндии призвал к соблюдению международного права в Венесуэле из-за атаки США

В Финляндии Стубб призывает к соблюдению международного права в Венесуэле

В Финляндии Александр Стубб призывает к соблюдению международного права в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, президент Финляндии Стубб призвал соблюдать международное право. При этом он заявил о фальсификации выборов в Венесуэле в 2024 году и назвал режим Николаса Мадуро нелегитимным.

В США некоторые конгрессмены назвали операцию незаконной. Мадуро предстанет перед судом в Штатах. МИД Венесуэлы собирается обратиться в международные организации из-за действий Вашингтона и запросил срочный созыв СБ ООН.

МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. РФ встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации складывающейся ситуации.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Ранее сообщалось, что лидер европейской страны назвал атаку на Венесуэлу концом международного права.