Православные в России отмечают Рождество

Рождество — большое торжество для всех христиан, в России это государственный праздник, а значит, выходной нерабочий день. Многие с утра идут на рождественскую службу, а днем или вечером собираются всей семьей за накрытым столом. «Лента.ру» рассказывает, какие история и традиции у этого праздника, какого числа и как православные будут отмечать Рождество Христово в 2026 году.

Когда отмечается Рождество в России

Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа — таково полное название важнейшего христианского торжества, «матери всех праздников», как называл его святитель Иоанн Златоуст. Это второй по значимости после Пасхи господский двунадесятый праздник.

Большая часть мира отмечает Рождество 25 декабря, но Русская православная церковь и еще ряд православных церквей празднуют этот праздник по юлианскому календарю.

Православные христиане ежегодно празднуют Рождество 7 января (25 декабря по старому стилю). В 2026 году это будет среда

Репродукция иконы «Рождество Христово» / Павел Балабанов / РИА Новости

История: рождественские события

Подробно описали рождение Иисуса Христа только евангелисты Матфей и Лука. Они рассказали, что первый император Рима Гай Юлий Цезарь Октавиан Август издал указ, согласно которому для облегчения переписи населения все жители империи обязаны были прибыть в «свой город». Поскольку святой Иосиф Обручник был из колена Давидова, он вместе с беременной женой Марией должны были прибыть в Вифлеем. Однако в городе на тот момент все гостиницы были заняты, и рожать Богородице пришлось в хлеву.

Согласно евангелисту Луке, первыми пришли поклониться Младенцу пастухи, которых оповестил о Рождестве ангел. По описанию евангелиста Матфея, во время появления на свет Мессии над Вифлеемом в небе зажглась яркая первая звезда. Вифлеемская звезда привела к Новорожденному волхвов, которые преподнесли Ему царские дары — золото, ладан и смирну.

В беседе с «Лентой.ру» историк церкви богослов Сергей Козловский объяснил значение даров, преподнесенных Младенцу волхвами. «Дары волхвов — это прообраз ветхозаветного преподнесения даров царю Соломону царицей Савской. Каждый дар глубоко символичен: золото — дар Иисусу как Царю, который должен возглавить человечество;

— дар Иисусу как Царю, который должен возглавить человечество; ладан — дар Иисусу как Первосвященнику, который должен встать во главе Церкви;

— дар Иисусу как Первосвященнику, который должен встать во главе Церкви; смирна — дар Иисусу, как Богу, который должен умереть и воскреснуть. Дары волхвов Богоматерь хранила до самой кончины, а сегодня они находятся в ризнице сербского монастыря святого Павла Ксиропотамского на Афоне. Некоторые исследователи полагают, что 28 золотых филигранных золотых пластинок разных форм — ромбов, трапеций, квадратов — это первые игрушки Святого Младенца, нечто вроде пазлов».

О рождении Христа от волхвов узнал и царь Иудеи Ирод Великий. Чтобы в будущем избежать конкуренции за власть, он приказал в стране лишить жизни всех младенцев возрастом до двух лет. Однако Иосифу явился ангел и повелел Святому семейству бежать в Египет и жить там до тех пор, пока не закончится жизнь самого Ирода.

В беседе с «Лентой.ру» историк церкви богослов Сергей Козловский рассказал о некоторых гипотезах о рождении Иисуса Христа. «Исследователи предпринимали многократные попытки установить точную дату рождения Христа путем сопоставления различных исторических событий, — говорит Козловский. — Некоторые считают, что Иисус родился в 6 году до нашей эры, когда проводилась первая перепись проконсула Сирии Публия Сульпиция Квириния, поскольку доказано, что переписи при императоре Августе в Иудее не проводилось». Другие ученые, по словам богослова, исходят из астрономических данных о пролете над Землей кометы Галлея в 12 году нашей эры, которую и могли назвать Вифлеемской звездой. А отец Александр Мень в своей книге «Сын Человеческий» приводит данные о рождении Иисуса около 6 года нашей эры. «Дата Рождества, судя по всему, введена раннехристианским историком святым Ипполитом Римским, — продолжает Козловский. — В одном из толкований он говорит, что Иисус родился 25 декабря в 42-й год правления императора Октавиана Августа и называет этот день как дату Рождества Христова».

Изображение: Serguei Bulavsky / Globallookpress.com

История празднования

«Практически до IV века Рождество не отмечалось, поскольку празднование дня рождения считалось уподоблением язычникам, — продолжает Сергей Козловский. — Праздновали лишь Крещение, тогда же вспоминали и обстоятельства рождения Иисуса».

Историк предлагает считать, что Рождество как праздник отстоял взошедший на престол в 337 году Папа Римский Юлий I — известный борец с арианской ересью. Дело в том, что ариане, которые успешно распространяли свою веру в Европе, утверждали, что Иисус — не Бог, а лишь творение Божие, поэтому и Рождество Его отмечать ни к чему. Сторонников противоположного мнения и поддерживал Папа Римский Юлий I.

Первое упоминание 25 декабря как праздника Рождества Христова относится к 336 году, об этом упоминает римский Хронограф 354, созданный по заказу богатого римлянина Валентина.

Традиции

Рождественский пост

Рождеству предшествует довольно строгий Рождественский пост, который еще называют Филипповым, поскольку он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.

В этот пост нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, а пищу с растительным маслом можно употреблять только во вторник, четверг и субботу. Рыба разрешена лишь в субботу и воскресенье, а также в начале декабря, когда празднуется один из великих праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В 2025 году он пришелся на 4 декабря. Заканчивается пост 6 января.

Рождественский сочельник — это самый строгий день поста, в который не принято приступать к еде до появления на небе первой звезды, да и то на столе могут быть лишь постные блюда

Служба в церкви

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Большинство православных верующих стремятся очистить душу в Рождественский сочельник и отправляются не за стол, а в церковь, где служится Литургия святого Василия Великого, — рассказывает клирик Борисоглебской церкви на валах иерей Алексий Ростовцев. — Эта литургия отличается особой торжественностью: молитвы в алтаре длиннее, а хор поет песнопения Рождества Христова и основной гимн праздника тропарь Рождества более протяжно.

Разговляться принято сразу же после возвращения с рождественской службы или утром Алексий Ростовцев клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Рождественское застолье

В каждой стране у христиан есть свои традиционные рецепты для праздничного застолья. Основные блюда часто готовятся в духовке — чтобы процесс запекания (гуся, утки, индейки, молочного поросенка, свиного окорока) совпал со временем богослужения в церкви, и к возвращению со службы домой сытный обед был готов. Всегда на столе есть сладкая выпечка — имбирные пряники, печенье, кексы, пудинги и пироги.

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

Рождественские гадания

В дни празднования Рождества многие люди издавна предпринимают попытки заглянуть в будущее, отдавая дань традиции святочных гаданий. Например, капают свечным воском в воду и потом пытаются понять, на что похожи получившиеся фигурки. А девушки заглядывают в два зеркала и кидают башмачок за ворота, надеясь увидеть суженого или хотя бы узнать его имя. Эти традиции описали в своих произведениях русские поэты Василий Жуковский и Александр Пушкин. Считается, что гадания в ночь под Рождество — самые верные.

При этом церковь выступает против традиций. «Гадания на Рождество глубоко противоречат самой сути христианства, — возмущается священник Алексий Ростовцев. — Еще в Ветхом Завете неоднократно называются мерзостью и осквернением любые формы гадания и попытки узнать Волю Божию. По тогдашним законам колдуны подлежали смертной казни. Евангелие также считает гадание сатанинским занятием. Святой апостол Павел прямо предупреждает об этом во втором Послании коринфянам. А согласно правилу, принятому на VI Вселенском Соборе, "предающиеся волшебникам", а также "делатели предохранительных талисманов и колдуны" подлежат шестилетней епитимии. А закосневших в этих занятиях и вовсе извергают из Лона Церкви».

Что дарить на Рождество

Дарить подарки на Рождество — давняя традиция. Считалось, что подарки детям в носок, привязанный под окном, или просто под елку клал сам Младенец Иисус или Святой Николай.

В эпоху СССР традиции видоизменились, и с тех пор в России основную часть подарков принято дарить все же на Новый год. А на Рождество можно обойтись сделанными своими руками сувенирами или презентами-впечатлениями.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

«Желательно, чтобы подарки были недорогими, — считает отец Алексий. — Удачным подарком на Рождество будет семейный поход в театр или на каток, это может быть и что-то сделанное своими руками, например, связанные теплые зимние носки или варежки. А если вы отмечаете Рождество в гостях, то хозяев дома можно порадовать собственноручно испеченным пирогом. Или подарить им икону Рождества Христова. Но лучший подарок себе самому и Господу — помощь ближнему. Главное — помнить, Кому посвящен этот праздник».