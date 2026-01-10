Реклама

«Озарение» Зеленского перед ударом «Орешника» объяснили

Шурыгин: Озарение Зеленского перед ударом Орешника связано с предупреждением США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил «озарение» президента Украины Владимира Зеленского перед ударом ракетного комплекса «Орешинк» во Львовской области. Как утверждает в разговоре с RG.RU Шурыгин, украинский лидер получил предупреждение от США.

«Согласно имеющимся договорам, о любых запусках баллистических ракет мы предупреждаем Америку заранее, так же, как и они нас. Поэтому за 48 часов мы предупредили США о том, что собираемся запускать с Капустиного Яра ракету. Естественно, в этом случае мы не обозначали, что это будет именно "Орешник". Но американцы почти всегда передают эти сведения, в том числе и Украине», — пояснил эксперт.

Шурыгин отметил, что любой из подобных запусков может быть рассмотрен как возможный запуск «Орешника». «Никакой там украинской разведки, вскрывшей подготовку к пуску "Орешника", не было и нет», — добавил он.

Вечером 8 января украинский лидер предупредил о возможном массированном ударе по Украине. Глава государства подчеркнул, что очень важно обращать внимание на воздушные тревоги, а также постоянно спускаться в укрытия.

Ранее стало известно, что раскол в НАТО усилился из-за развертывания российского ракетного комплекса «Орешник». По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, развертывание «Орешника» вынуждает американского президента Дональда Трампа думать о безопасности своей страны и активнее настаивать на получении контроля над Гренландией.

