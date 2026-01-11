Реклама

05:43, 11 января 2026Бывший СССР

Интернациональный легион ВСУ расформирован. Всех наемников перевели в штурмовики без их согласия

MilitaryLand: Наемники из Интернационального легиона ВСУ переведены в штурмовики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Интернациональный легион Украины официально расформирован. Об этом пишет портал MilitaryLand.

Всего существовало четыре подразделения Интернационального легиона, сейчас они реорганизованы в другие военные структуры. Так, 1-й и 3-й батальоны объединены в 475-й штурмовой полк, 2-й батальон расформирован, наемники также переведены в штурмовые части. 4-й Интернациональный батальон преобразован в 157-й Международный учебный центр. При этом Интернациональный легион Главного управления разведки (ГУР) Украины функционирует отдельно и продолжает работу в штатном режиме.

Таким образом завершился военный проект, созданный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в первые дни конфликта, через который прошли тысячи наемников, отмечает издание.

Наемники испугались перспективы оказаться на передовой

Реорганизация вызвала серьезное недовольство внутри подразделений. Заместитель командира 2-го Интернационального легиона Андрей Спивка пожаловался, что расформирование прошло хаотично и разрушило боеспособные коллективы.

Команды, экипажи расформировываются, людей просто случайным образом расставляют на вакантные должности в штурмовом полку

Андрей Спивказаместитель командира 2-го Интернационального легиона

После того, как командир этого же батальона обратился в Государственное бюро расследований с просьбой о проверке, офицера «практически сразу сняли с должности и отправили выполнять задачи в противоположный конец страны». Учитывая, что батальон, предположительно, дислоцировался в Львовской области, речь может идти об отправке экс-командира в зону боевых действий на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что решение руководства ВСУ перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения привело к бунту наемников. Иностранцы получали достойную плату за службу в тылу, теперь их жизнь под угрозой, что уже привело к беспорядкам. Особенно наемников возмущает то, что с ВСУ нельзя разорвать контракт без веских оснований. Их родные государства предпочитают не замечать проблемы, и обращение в посольства ничего не дает. Помимо открытого противостояния с командованием, наемники начали дезертировать из частей.

В ВСУ считают, что решение массово отправлять иностранцев в штурмовики может привести к значительному сокращению потока добровольцев в украинскую армию или к его полному прекращению. Однако командование ВСУ считает такую реформу «эволюционным процессом».

В ВСУ появились наемники без опыта военной службы

В декабре 2025 года российские военные ликвидировали в Запорожской области 19-летнего наемника из Бразилии. Он приехал на Украину, не имея какого либо опыта военной службы — на родине он работал в суши-баре. Наемник был уничтожен, когда шел вытаскивать убитых земляков.

До этого сообщалось, что ВСУ зазывает в свои ряды вчерашних подростков без боевого опыта. Большинство подписавших контракт молодых иностранцев рассчитывали стать операторами беспилотников и не попадать на передовую.

Один из взятых в плен иностранцев на допросе рассказал, что вступил в ВСУ из корыстных побуждений. По словам колумбийца Бланко Лопеса Оскара Маурисио, воевать против России его якобы вынудила нужда — на родине не получалось заработать.

Однако стало известно, что на стороне ВСУ нередко воюют члены мексиканских и колумбийских картелей. Некоторые боевики приезжают туда по своему желанию, других направляют преступные организации, чтобы там они обучились управлению беспилотниками и способам обхода радиолокационных систем.

