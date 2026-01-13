В СПЧ словом «шок» отреагировали на массовую смерть младенцев в российском роддоме

Член СПЧ Меркачева словом «шок» отреагировала на смерть младенцев в роддоме

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева словом «шок» отреагировала на смерть девяти младенцев в новокузнецком роддоме. В разговоре с «Лентой.ру» правозащитница заявила, что такое число погибших новорожденных пугает.

Мы говорим о количестве погибших детей. Оно пугает. Понятно, что по случайности умереть девять детей не могли. Поэтому это говорит о системной проблеме, которая была в роддоме Ева Меркачева член СПЧ

«Мы, конечно, следим. У нас среди членов СПЧ есть врачи. У всех свои собственные оценки происходящего. Но сходимся мы в одном — на лицо халатность со стороны сотрудников роддома. Говорят, что они ходили на работу с кашлем, что они недостаточно внимательны были к роженицам. Но самое важное — состояние здоровья детей, кажется, не было той самой абсолютной величиной, к чему они должны были стремиться, чтобы любые малейшие нарушения здоровья фиксировались», — рассказала Меркачева.

По мнению правозащитницы, роддом — это то волшебное место, где каждый сотрудник должен быть особенным человеком, который впускает в мир новую жизнь. Она добавила, что очень важно, с какой любовью он это делает, какими руками и в каком состоянии здоровья, потому что от всех этих параметров зависит здоровье малыша на первоначальном этапе.

«Если мы говорим про ответственность медиков, то мы, правозащитники, всегда говорили, что их трогать нельзя, только в крайнем случае. Когда были случаи арестов врачей, мы за них заступались. Мы всегда говорили, что медицинское сообщество в первую очередь должно оценивать то, что произошло. Но это все касалось единичных случаев. Ситуация, когда в роддоме массово погибло столько детей, я не припомню. Это, конечно, шок», — заявила член СПЧ.

Здесь должна быть комплексная проверка и опрос тех женщин, которые рожали в этом роддоме. Не хотелось бы при этом, чтобы были какие-то репрессии против медиков, потому что это серьезный удар по всем врачам, по всем роддомам. Но это хороший повод для того, чтобы само медицинское сообщество внутри себя задало вопросы, как такое произошло Ева Меркачева член СПЧ

Ранее стало известно, что в Кемеровской области произошла массовая гибель младенцев в новогодние праздники в стационаре городской больницы Новокузнецка. Министр здравоохранения региона Андрей Тарасов подтвердил смерть девяти новорожденных.

Позднее появилась информация о том, что уголовное дело о массовой смерти младенцев в Новокузнецком родильном доме передали в центральный аппарат Следственного комитета (СК) России. Дело по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ будут расследовать в Москве по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты.