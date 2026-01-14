Реклама

22:26, 14 января 2026Спорт

ЦСКА отреагировал на смерть 31-летнего воспитанника клуба

ЦСКА выразил соболезнования близким погибшего воспитанника клуба Адамса
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал ЦСКА

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале отреагировал на смерть 31-летнего воспитанника клуба Лайонела Адамса.

В клубе выразили соболезнования близким погибшего. «Покойся с миром, Лайонел!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

В ЦСКА напомнили, что Адамс, выступавший на позиции центрального защитника, начинал карьеру в академии и молодежной команде армейцев. Футболист покинул клуб в 2014 году.

Ранее 14 января Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил о смерти Адамса. Футболист выпал из окна многоэтажного здания в Подмосковье. Отмечается, что он скончался до прибытия на место происшествия врачей.

27 декабря стало известно, что группа мужчин избила Адамса в подмосковном Звенигороде. Футболист получил пулевое ранение бедра и рваную рану губы и был госпитализирован.

Адамс родился в Санкт-Петербурге. На клубном уровне, помимо ЦСКА, представлял красноярский «Енисей», челнинский «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана. Кроме того, защитник вызывался в юношескую сборную России.

