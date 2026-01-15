Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:47, 15 января 2026Спорт

Раскрыто содержание сообщения воспитанника ЦСКА на известный сайт за день до гибели

За день до гибели воспитанник ЦСКА Адамс просил убрать информацию о травме
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: chainarong06 / Shutterstock / Fotodom

Темнокожий воспитанник футбольного ЦСКА Лайонел Адамс обращался на известный сайт Transfermarkt за день до гибели. Об этом руководитель отдела по рыночным стоимостям портала Артем Заводник сообщил «Чемпионату».

Заводник рассказал, что футболист просил убрать информацию о травме из его профиля, так как он восстановился и тренируется. «Со мной все хорошо», — писал им Адамс.

14 января стало известно, что Адамс выпал из окна многоэтажного здания в Подмосковье. Отмечалось, что прибывшие на место медики уже не могли никак ему помочь.

По информации «Mash на спорте», мать погибшего Адамса заявила, что с ее сыном кто-то расправился. При этом друзья футболиста утверждают, что он сделал это сам из-за неразделенной любви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Против осужденного бывшего замглавы российского города возбудили еще одно дело

    Российскую певицу предложили ввести в школьную программу в качестве плохого примера

    Постсоветская республика нарастила закупки молока и мяса у России

    Военный эксперт высказался о последнем препятствии перед контролем России над Запорожьем

    Макрон с залитым кровью глазом призвал бояться Франции

    В российской школе подросток упал с третьего этажа на второй и потерял сознание

    Ненавидящая свои пальцы женщина разбогатела благодаря им

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok