Раскрыто содержание сообщения воспитанника ЦСКА на известный сайт за день до гибели

За день до гибели воспитанник ЦСКА Адамс просил убрать информацию о травме

Темнокожий воспитанник футбольного ЦСКА Лайонел Адамс обращался на известный сайт Transfermarkt за день до гибели. Об этом руководитель отдела по рыночным стоимостям портала Артем Заводник сообщил «Чемпионату».

Заводник рассказал, что футболист просил убрать информацию о травме из его профиля, так как он восстановился и тренируется. «Со мной все хорошо», — писал им Адамс.

14 января стало известно, что Адамс выпал из окна многоэтажного здания в Подмосковье. Отмечалось, что прибывшие на место медики уже не могли никак ему помочь.

По информации «Mash на спорте», мать погибшего Адамса заявила, что с ее сыном кто-то расправился. При этом друзья футболиста утверждают, что он сделал это сам из-за неразделенной любви.